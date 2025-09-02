Eurobasket 2025: Για το 4/4 η Εθνική Ομάδα απέναντι στη Βοσνία – Η ώρα του αγώνα

Έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, δηλαδή μετά τη νίκη της με +41 πόντους επί της Γεωργίας (94-53) και το 3Χ3 στον 3ο όμιλο, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ανδρών αντιμετωπίζει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, την Τρίτη (2/9, 15:00), για την 4η αγωνιστική.

Ο στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, κάτι που φαίνεται πως και μπορεί να πετύχουν και θα… πετύχουν. Το ιδανικό για τους Έλληνες διεθνείς θα ήταν, πάντως να φτάσουν αήττητοι στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθούν οι νοκ άουτ φάσεις των «16» και των «8», καθώς και οι ημιτελικοί και ο τελικός.

Για να συμβεί αυτό, πρώτα η «επίσημη αγαπημένη» επικεντρώνεται στο ματς με τη Βοσνία, ενώ εν συνεψεία ακολουθεί η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία, για την 5η και τελευταία αγωνιστική.

Με δηλώσεις του τη Δευτέρα (1/9), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε πως στην Εθνική, όλοι επικεντρώνονται στον επόμενο αντίπαλο και δεν κοιτούν… πιο πέρα.

Το προφίλ της Βοσνίας

Η Βοσνία μετρά 1 νίκη και 2 ήττες και καθώς ισοβαθμεί με τη Γεωργία (0-3 η Κύπρος) θα τα δώσει όλα απέναντι στην Ελλάδα, αφού διακυβεύεται το μέλλον της στη διοργάνωση, δηλαδή η πρόκριση στους «16».

Ηγέτης της επόμενης αντιπάλου της Εθνικής Ομάδας είναι ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος δίνει 16 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο στα τρία ματς που έχει δώσει η Βοσνία μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ.

Ο πάουερ φόργουορντ Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς μετρά 10 πόντους και 7,7 ριμπάουντ μ.ο. και 9,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ μ.ο. ο σέντερ της Ντουμπάι Κέναν Καμένιας.

Η φροντ λάιν, δηλαδή αποτελεί το δυνατό σημείο της Βοσνίας και εκεί θα στοχεύσει ως προς την αμυντική λειτουργία ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βασίλης Σπανούλης.

Με ξεκούραστο τον «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ξεκουραστεί στον αγώνα με την Κύπρο, επέστρεψε με τη Γεωργία και θα κληθεί να βοηθήσει ξανά και απέναντι στην ισχυρή φροντ λάιν της Βοσνίας. Ο «Greek Freak» πέρα από τους 29 πόντους μ.ο. στο Ευρωμπάσκετ μέχρι στιγμής μετρά και 7,7 ριμπάουντ και τα… ριμπάουντ θα χρειαστούν στο ματς με την ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ.

O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι ο δεύτερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε δύο αναμετρήσεις, αφού όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες διεθνείς έχουν πατήσει παρκέ με Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Το θετικό είναι πως αυτή η εθνική δείχνει υπομονή στην επίθεση, έχει υψηλό ποσοστό στο τρίποντο (47,2%) και με την ομαδικότητα που διακατέχει και τους δώδεκα Έλληνες διεθνείς δείχνει ικανή να προχωρήσει σε αυτό το Ευρωμπάσκετ.

Δεδομένη είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της «επίσημης αγαπημένης», όπως εξάλλου… απαιτεί ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης.

Το 4/4 αποτελεί λοιπόν διακαή πόθο της εθνικής κόντρα στη Βοσνία, ώστε να διεκδικήσει εν συνεχεία και το 5/5 απέναντι στην αποδυναμωμένη φέτος Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

