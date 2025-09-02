Προσωπικός Αριθμός: Πότε θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν – Τέλος τα ταξίδια με την παλιά ταυτότητα από το επόμενο καλοκαίρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Προσωπικός Αριθμός

Για την πορεία εφαρμογής του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών μίλησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤNews, μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.

Νέες ταυτότητες

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός Ε.Ε., λόγω χαμηλής ασφάλειας. Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Εφαρμογή για τραπεζοκαθίσματα

Αναφερόμενος στη νέα εφαρμογή για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, ο υπουργός επισήμανε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους. Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από τον Ιούλιο που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι γίνονται από τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου υπάρχουν, ή από την ΕΛ.ΑΣ.

Περιορισμοί σε ανηλίκους

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη νέα νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των αγοραστών, ενώ θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που δηλώνονται ως «ιδιωτικές εκδηλώσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο-Το προσωπικό μειώνεται και οι κενές θέσεις αγγίζουν τις 20.000

Ποια νόσος του εντέρου μπορεί να αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον, σύμφωνα με μελέτη

Τιμολόγια ρεύματος: Πόσο μειώθηκε το κόστος για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο – Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Η Google διαψεύδει ότι υπάρχει προειδοποίηση για διαρροή δεδομένων στο Gmail – «Ανακριβείς ισχυρισμοί»

Ειδικοί προειδοποιούν για την νέα τάση στο dating – Τι είναι το «Shrekking»
περισσότερα
09:47 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο 46χρονος μοτοσικλετιστής, την ώρα που θα κηδεύεται η γιαγιά που έσωσε την 7χρονη

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα (02/09) στις 11:00 το πρωί, ο 46χρονος οδηγός της μο...
09:44 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε ο Σπύρος Κοκοτός σε ηλικία 92 ετών

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Σπύρος Κοκοτός, ο άνθρωπος που σημάδεψε την τουριστική ταυτότητα τη...
09:21 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού έπειτα από φωτιά δίπλα στις γραμμές

Φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα (2/9) δίπλα στις γραμμές του Προαστιακού, στην περιοχή της Α...
09:04 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πανικός στον αέρα: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Βρετανός γρονθοκόπησε 41χρονο

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη, έκανε ένα αεροσκάφος που ξ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix