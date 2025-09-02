Έστειλε τα χαρτιά του διαζυγίου στη δουλειά της γυναίκας του – «Είχε σχέση με συνάδελφό της, δεν με πειράζει αν την ταπείνωσα»

Ο 35χρονος άνδρας της ιστορίας είναι παντρεμένος με μια 33χρονη για οκτώ χρόνια. Πρόσφατα, έκανε αίτηση διαζυγίου, αφού ανακάλυψε πως, η γυναίκα του, τον απατούσε με συνάδελφο της.

Την γυναίκα του, την γνώρισε στη σχολή και δεν άργησαν να γίνουν φίλοι και στη συνέχεια ζευγάρι. Ένιωθε ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που βρήκε ένα υπέροχο άτομο με το οποίο θα μοιραζόταν τη ζωή του.

“Εκείνη έβγαζε περισσότερα χρήματα- δουλεύει στον τομέα του μάρκετινγκ και έχει τη στήριξη των γονέων της. Εγώ εργάζομαι ως εκπαιδευτικός”, εξηγεί. “Όλα πήγαιναν μια χαρά – ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Πριν από δύο χρόνια, πήρα προαγωγή και ανέλαβα διοικητικούς ρόλους. Άρχισα να δουλεύω πολύ περισσότερο”.

“Άρχισε να απομακρύνεται”

“Τον Ιανουάριο, παρατήρησα πως, είχε γίνει πιο απόμακρη, πράγμα για το οποίο ευθύνομαι και εγώ, επειδή δεν έδινα προσοχή και ήμουν αφοσιωμένος στη δουλειά. Προσπάθησα να της μιλήσω, της πρότεινα να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε περισσότερο, αλλά με απομάκρυνε”.

Της πρότεινε να κάνουν ψυχοθεραπεία, αφού έφτασαν σε σημείο να μιλούν καθόλου, παρά μόνο για τα ψώνια και τους λογαριασμούς. Η γυναίκα του, άρχισε να περνά ολοένα και περισσότερο χρόνο στο γραφείο.

Υπήρχαν νύχτες που δεν γύριζε καθόλου στο σπίτι. Είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι έχει κάνει εξωσυζυγική σχέση. Περίμενε ωστόσο, μέχρι να έχει απτές αποδείξεις.

Πράγματι, τον Ιούνιο, πήρε ένα μήνυμα για μια χρέωση από ταξίδι στην Αυστραλία, το οποίο εμφανίστηκε στην κοινή χρεωστική τους κάρτα. Το αίμα του έβραζε. Κατάλαβε πως, πήγε ταξίδι με την εξωσυζυγική της σχέση. Ήξερε πως, για ν’ ανακαλύψει περισσότερα, δεν είχε παρά να ψάξει τον υπολογιστή και το κινητό της γυναίκας του.

Πράγματι, ανακάλυψε τα “ένοχα” μηνύματα των δυο τους, στο Instagram.

Ακόμη, ανακάλυψε μηνύματα που επιβεβαίωναν πως, η γυναίκα του, είχε κάνει την κράτηση για τις διακοπές στην Αυστραλία, μαζί με την ερωμένη της.

“Μάζεψα όλα μου τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι το ίδιο βράδυ. Δεν ζήτησε καν να επιστρέψω. Λες και δεν υπήρξα ποτέ”, περιγράφει. “Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο, να δει αν ζω ή αν πέθανα. Αυτό είναι που με πόνεσε περισσότερο. Η καρδιά μου είχε σπάσει σε χίλια κομμάτια, ήθελα έστω να νοιαστεί”.

“Το ταξίδι τους στην Αυστραλία, ήταν μεγάλη ειρωνεία. Ήθελε να πάει διακοπές με τον άλλον, μαζί μου όμως, δεν πήγε ποτέ πουθενά”. “Αυτό με πόνεσε. Έτσι ανακάλυψα ότι δεν με αγάπησε ποτέ όπως εγώ”.

Οι δικηγόροι του, τον συμβούλευσαν να παραδώσει προσωπικά τα χαρτιά του διαζυγίου. Μη θέλοντας να τη δει ή να της μιλήσει, ζήτησε να τα παραδώσουν εκείνοι στον χώρο της εργασίας της. Η απόφασή του να εκθέσει την πρώην γυναίκα του στη δουλειά της, προκάλεσε την αντίδραση πολλών φίλων τους.

Πιστεύουν ότι, με την κίνηση αυτή, την ταπείνωσε μπροστά στους συνεργάτες της. Οι πιο καλοί του φίλοι ωστόσο, τον στηρίζουν και πιστεύουν ότι αυτή ήταν η καλύτερη εκδίκηση.