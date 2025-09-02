Λάρισα: Σκορπούν τον τρόμο οι διαρρήκτες με τη βαριοπούλα – Τα τελευταία «χτυπήματα»

Τον τρόμο έχουν σκορπίσει στην Λάρισα διαρρήκτες που «χτυπούν» με βαριοπούλα και ανοίγουν καταστήματα στην πόλη.

Την περασμένη Πέμπτη «άνοιξαν» – πρόκειται για περίπτωση διάρρηξης πρατηρίου που ήταν η τρίτη χρονικά σε σειρά, τις τελευταίες εβδομάδες. Οι δράστες έκλεψαν το χρηματοκιβώτιο.

Η προηγούμενη η διάρρηξη είχε γίνει σε βενζινάδικο στην Λεωφόρο Καραμανλή πριν από δύο εβδομάδες.

Τελευταίο περιστατικό ήταν η διάρρηξη ακόμη ενός βενζινάδικου προχθές, με τους δράστες να χρησιμοποιούν ξανά τη βαριοπούλα για να σπάσουν την είσοδο και να εισβάλουν στο κλειστό πρατήριο, ενώ «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο που περιείχε περίπου 8.000 ευρώ.

Με τον ίδιο τρόπο η τριπλέτα των διαρρηκτών το ίδιο βράδυ «άνοιξε» και κάβα κλέβοντας μπουκάλια με ποτά αλλά και χρήματα (150 ευρώ). Σύμφωνα με το onlarissa.gr, δεν δίστασαν να δράσουν με τον ίδιο τρόπο και για να εισβάλουν σε κομμωτήριο προκαλώντας ζημιές χιλιάδων ευρώ αν και έκλεψαν μόλις ένα δεκάευρω από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος.

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.