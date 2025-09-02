Βουλή: Αρχίζει σήμερα η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την κοινωνική κατοικία και την ενίσχυση των τρίτεκνων και των ΑμεΑ

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Βουλή - Προανακριτική

Αρχίζει σήμερα Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τίτλο: «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των βασικών στόχων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

  • η ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας της αγοράς ακινήτων και η δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί προκαθορισμένου μισθώματος, το οποίο υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς,
  • η ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά,
  • η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική τους συμπερίληψη, κ.α.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.

01:03 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

