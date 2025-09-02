Graham Greene: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός από το «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Ο Καναδός ηθοποιός Graham Greene, που άφησε το δικό του στίγμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο με ερμηνείες σε ταινίες όπως το «Χορεύοντας με τους Λύκους» και το «Πράσινο Μίλι», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Greene πέθανε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο του Τορόντο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Hilary Blackmore, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του. Σε δήλωσή του στη New York Post ανέφερε ότι ο ηθοποιός «ήταν ένας άνθρωπος με φοβερό ηθικό χαρακτήρα που θα μας λείψει» και πρόσθεσε πως πλέον είναι «επιτέλους ελεύθερος».



Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο Greene έδωσε μάχη με μια «μακροχρόνια ασθένεια».

Ο Greene γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1952 στο Ohsweken, στον Καναδά, στη φυλή Six Nations Reserve. Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο και έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1979 στη σειρά «The Great Detective».

Graham Greene has sadly passed away at the age of 73. pic.twitter.com/AQdfLXwBZW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025



Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1983 με το «Running Brave», όμως η μεγάλη του στιγμή ήρθε το 1990, όταν υποδύθηκε τον «Kicking Bird» στο οσκαρικό «Dances with Wolves» δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ. Ο ρόλος αυτός του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1991. Η ταινία απέσπασε επτά Όσκαρ και συνολικά 12 υποψηφιότητες, με τον Κόστνερ να κερδίζει το βραβείο σκηνοθεσίας και το φιλμ να τιμάται ως Καλύτερη Ταινία.

Graham Greene has passed away at 73 years old. Greene was a powerhouse actor who elevated projects whenever he was on screen. I’ll remember him most for his outstanding performance in Dances with Wolves. He’s a big reason this film won Best Picture. Rest in Peace to a giant. pic.twitter.com/yUOGdbua8C — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) September 1, 2025



Μετά την επιτυχία αυτή, ο Greene συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως τα «Maverick» (1994), «Die Hard with a Vengeance» (1995), «The Green Mile» (1999), «The Twilight Saga: New Moon» (2009) και «Molly’s Game» (2017).

Παράλληλα, σημείωσε αξιόλογη πορεία στην τηλεόραση με εμφανίσεις σε σειρές όπως «Murder, She Wrote», «Wolf Lake», «Defiance», «Reservation Dogs», «Echo», «Riverdale», «1883» και «Tulsa King».

Graham Greene, a Canadian actor best known for his Oscar-nominated turn in the 1990 film “Dances with Wolves,” died on Monday in Toronto after a battle with long illness. He was 73.https://t.co/X78zUzZuHE pic.twitter.com/1jmvCa2TDm — Variety (@Variety) September 1, 2025



Η καριέρα του διακρίθηκε και με σημαντικές βραβεύσεις: το 2000 κέρδισε Grammy για το άλμπουμ «Listen to the Storyteller» στην κατηγορία Best Spoken Word Album for Children, ενώ αργότερα τιμήθηκε με Gemini Award, Canadian Screen Award και υπήρξε υποψήφιος για Independent Spirit Award. Το 2021 απέκτησε το δικό του αστέρι στο Canada’s Walk of Fame.

Παρά τις διακρίσεις του, ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Reader’s Digest Canada το 2017 είχε αποκαλύψει ότι δεν είχε σχεδιάσει ποτέ να γίνει ηθοποιός.

«Ξεκίνησα ως ξυλουργός, συγκολλητής, σχεδιαστής, στρωματουργός, roadie και τεχνικός ήχου», είχε δηλώσει. Και πρόσθεσε: «Έπεσα τυχαία στην υποκριτική και σκέφτηκα: “Αυτοί οι άνθρωποι με κρατούν στη σκιά, μου δίνουν φαγητό και νερό, με πηγαίνουν εκεί όπου πρέπει να πω αυτά που είναι να πω και μετά με γυρίζουν πίσω. Ουάου — αυτή είναι η ζωή ενός σκύλου”».

Ο Graham Greene αφήνει πίσω του τη σύζυγό του με την οποία ήταν παντρεμένος 35 χρόνια, την κόρη του, Lilly Lazare-Greene, και τον εγγονό του, Talo.