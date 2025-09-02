Graham Greene: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός από το «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Enikos Newsroom

διεθνή

Graham Greene: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός από το «Χορεύοντας με τους Λύκους»
«Χορεύοντας με τους λύκους», 1990

Ο Καναδός ηθοποιός Graham Greene, που άφησε το δικό του στίγμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο με ερμηνείες σε ταινίες όπως το «Χορεύοντας με τους Λύκους» και το «Πράσινο Μίλι», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Greene πέθανε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο του Τορόντο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Hilary Blackmore, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του. Σε δήλωσή του στη New York Post ανέφερε ότι ο ηθοποιός «ήταν ένας άνθρωπος με φοβερό ηθικό χαρακτήρα που θα μας λείψει» και πρόσθεσε πως πλέον είναι «επιτέλους ελεύθερος».


Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο Greene έδωσε μάχη με μια «μακροχρόνια ασθένεια».

Ο Greene γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1952 στο Ohsweken, στον Καναδά, στη φυλή Six Nations Reserve. Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο και έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1979 στη σειρά «The Great Detective».


Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1983 με το «Running Brave», όμως η μεγάλη του στιγμή ήρθε το 1990, όταν υποδύθηκε τον «Kicking Bird» στο οσκαρικό «Dances with Wolves» δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ. Ο ρόλος αυτός του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1991. Η ταινία απέσπασε επτά Όσκαρ και συνολικά 12 υποψηφιότητες, με τον Κόστνερ να κερδίζει το βραβείο σκηνοθεσίας και το φιλμ να τιμάται ως Καλύτερη Ταινία.


Μετά την επιτυχία αυτή, ο Greene συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως τα «Maverick» (1994), «Die Hard with a Vengeance» (1995), «The Green Mile» (1999), «The Twilight Saga: New Moon» (2009) και «Molly’s Game» (2017).

Παράλληλα, σημείωσε αξιόλογη πορεία στην τηλεόραση με εμφανίσεις σε σειρές όπως «Murder, She Wrote», «Wolf Lake», «Defiance», «Reservation Dogs», «Echo», «Riverdale», «1883» και «Tulsa King».


Η καριέρα του διακρίθηκε και με σημαντικές βραβεύσεις: το 2000 κέρδισε Grammy για το άλμπουμ «Listen to the Storyteller» στην κατηγορία Best Spoken Word Album for Children, ενώ αργότερα τιμήθηκε με Gemini Award, Canadian Screen Award και υπήρξε υποψήφιος για Independent Spirit Award. Το 2021 απέκτησε το δικό του αστέρι στο Canada’s Walk of Fame.

Παρά τις διακρίσεις του, ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Reader’s Digest Canada το 2017 είχε αποκαλύψει ότι δεν είχε σχεδιάσει ποτέ να γίνει ηθοποιός.

«Ξεκίνησα ως ξυλουργός, συγκολλητής, σχεδιαστής, στρωματουργός, roadie και τεχνικός ήχου», είχε δηλώσει. Και πρόσθεσε: «Έπεσα τυχαία στην υποκριτική και σκέφτηκα: “Αυτοί οι άνθρωποι με κρατούν στη σκιά, μου δίνουν φαγητό και νερό, με πηγαίνουν εκεί όπου πρέπει να πω αυτά που είναι να πω και μετά με γυρίζουν πίσω. Ουάου — αυτή είναι η ζωή ενός σκύλου”».

Ο Graham Greene αφήνει πίσω του τη σύζυγό του με την οποία ήταν παντρεμένος 35 χρόνια, την κόρη του, Lilly Lazare-Greene, και τον εγγονό του, Talo.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το πιο διαδεδομένο παυσίπονο παγκοσμίως ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού και ΔΕΠΥ, προειδοποιούν ειδικοί του Harva...

Το απλό κόλπο για να μυρίζει υπέροχα το ψυγείο σας

Τιμολόγια ρεύματος: Πόσο μειώθηκε το κόστος για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο – Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:57 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός στο Αφγανιστάν: 812 νεκροί και τουλάχιστον 2.800 τραυματίες – Αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία

Αγώνα δρόμου κάνουν οι αρχές στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ προκειμένου να απεγκλ...
06:59 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Κηδεύτηκαν δύο όμηροι της Χαμάς που εντοπίστηκαν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας

Δύο όμηροι που είχαν απαχθεί στη Λωρίδα της Γάζας και βρέθηκαν νεκροί, κηδεύτηκαν τη Δευτέρα σ...
06:31 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας – Τουλάχιστον 13 νεκροί ύστερα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα,...
05:16 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα ταξιδέψει αυτόν τον μήνα στη Νέα Υόρκη για να...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix