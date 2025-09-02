Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας – Τουλάχιστον 13 νεκροί ύστερα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν σε κατοικημένες περιοχές, ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία των ισραηλινών δυνάμεων για επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης.

Ο Μπασάλ δήλωσε στο AFP ότι «ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν τον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας στη νοτιοδυτική πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας 10 άτομα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ελικόπτερα του Ισραήλ έπληξαν επίσης ένα διαμέρισμα στη δυτική πλευρά της πόλης, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους».

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους τις τελευταίες ημέρες, ενώ παράλληλα έχουν προειδοποιήσει για άμεση εκκένωση της πόλης της Γάζας, που αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην παλαιστινιακή περιοχή. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν μέσα στην πόλη και στις γύρω περιοχές, όπου έχει ήδη κηρυχθεί λιμός.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βάσει ισραηλινών στοιχείων. Σε αντίποινα, η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 63.557 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, στοιχεία που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.