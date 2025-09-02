Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας – Τουλάχιστον 13 νεκροί ύστερα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Enikos Newsroom

διεθνή

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας – Τουλάχιστον 13 νεκροί ύστερα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν σε κατοικημένες περιοχές, ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία των ισραηλινών δυνάμεων για επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης.

Ο Μπασάλ δήλωσε στο AFP ότι «ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν τον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας στη νοτιοδυτική πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας 10 άτομα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ελικόπτερα του Ισραήλ έπληξαν επίσης ένα διαμέρισμα στη δυτική πλευρά της πόλης, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους».

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους τις τελευταίες ημέρες, ενώ παράλληλα έχουν προειδοποιήσει για άμεση εκκένωση της πόλης της Γάζας, που αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην παλαιστινιακή περιοχή. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν μέσα στην πόλη και στις γύρω περιοχές, όπου έχει ήδη κηρυχθεί λιμός.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βάσει ισραηλινών στοιχείων. Σε αντίποινα, η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 63.557 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, στοιχεία που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

05:16 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα ταξιδέψει αυτόν τον μήνα στη Νέα Υόρκη για να...
05:11 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ένας νεκρός και ζημιές σε κατοικίες

Μία νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση από ρωσικές δυνάμεις έπληξε την πόλη Μπίλα Τσερκβά στην π...
05:08 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Διεθνής Αμνηστία: Τουλάχιστον 46 εκτελέσεις Δρούζων από την κυβέρνηση της Συρίας

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί με έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σ...
04:45 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Λονδίνο: Οργισμένο με το Ισραήλ για τον περιορισμό της βοήθειας στη Γάζα – Αρχίζει η μεταφορά άρρωστων παιδιών στη Βρετανία

Τη βαθιά του ενόχληση για τους περιορισμούς που θέτει το Ισραήλ στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθ...
