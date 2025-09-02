Ρεύμα: Πόσο μειώθηκαν τα τιμολόγια και το κόστος για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο – Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι

Δημήτρης Χριστούλιας

Μειωμένα σε ποσοστό που μέχρι στιγμής  προσεγγίζουν ακόμη και το 25%, είναι τα τιμολόγια του Αυγούστου που ανακοινώνουν, σταδιακά, από χθες οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη μια εταιρεία ανακοίνωσε τα τιμολόγιά της για τον Σεπτέμβριο  χαμηλότερα έως 25% και μια άλλη κατά 11,2% σε σχέση με τον Αύγουστο, με την τιμή ανά κιλοβατώρα να βρίσκεται κάτω από τα 13 λεπτά.

Πού οφείλονται οι μειώσεις

Οι μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου οφείλονται στην πτώση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή ηλεκτρισμού στη χονδρική διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 73,15 ευρώ/MWh, σημειώνοντας σημαντική πτώση 27,26% σε σχέση με τα 100,57 ευρώ/MWh του Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες διεθνείς τιμές φυσικού αερίου συμπίεσαν το κόστος της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές τον Αύγουστο είδαν αύξηση στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος με τη μέση χρέωση στα 18,8 λεπτά/kWh, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν η μέση τιμή ήταν 18 λεπτά/kWh.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του έκανε σαφές ότι η πτώση της χονδρεμπορικής αγοράς πρέπει να φανεί στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα τόνισε ότι «η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω, ανέφερε ο πρωθυπουργός η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον Σεπτέμβριο, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια».

 

 

 

 

