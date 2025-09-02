Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
Συναγερμός σήμανε στις αρχές, όταν ένας 22χρονος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό και μεταφέρθηκε στα επείγοντα από τους οικείους του.

Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα. Ωστόσο, τα τραύματα ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και, δυστυχώς, ο νεαρός κατέληξε.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει τον δράστη, αλλά και να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το πώς και πού έγινε η επίθεση.

