Λονδίνο: Οργισμένο με το Ισραήλ για τον περιορισμό της βοήθειας στη Γάζα – Αρχίζει η μεταφορά άρρωστων παιδιών στη Βρετανία

Τη βαθιά του ενόχληση για τους περιορισμούς που θέτει το Ισραήλ στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ξεκινά διαδικασία μεταφοράς βαριά άρρωστων παιδιών από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

«Αυτό δεν είναι φυσική καταστροφή – είναι λιμός που προκαλείται από ανθρώπινο χέρι στον 21ο αιώνα», τόνισε ο Λάμι τη Δευτέρα μιλώντας στο Κοινοβούλιο. «Είμαι εξοργισμένος από την άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια».

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον βοήθεια ύψους 15 εκατ. λιρών (περίπου 20 εκατ. δολάρια) για ιατρική στήριξη στη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον Λάμι, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι ασθενείς αναμένεται να φτάσουν στη Βρετανία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, το Λονδίνο εργάζεται για την έκδοση θεωρήσεων σε φοιτητές από τη Γάζα που έχουν εξασφαλίσει υποτροφίες σε βρετανικά πανεπιστήμια, ώστε να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το φθινόπωρο. Η υπουργός Εσωτερικών Γιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι η διαδικασία επιταχύνεται και για τα μέλη των οικογενειών που συνοδεύουν τους φοιτητές.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα αριθμοί, βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι εννέα Παλαιστίνιοι φοιτητές που έλαβαν την κυβερνητική υποτροφία Chevening βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης, ενώ δεκάδες άλλοι περιμένουν την έγκριση των αιτήσεών τους.

Ο Λάμι υπογράμμισε ότι απαιτείται μια «μαζική ανθρωπιστική απάντηση», καθώς διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η Πόλη της Γάζας βρίσκεται ήδη σε συνθήκες λιμού. Η Βρετανία χρηματοδοτεί κινητές ιατρικές μονάδες στη Γάζα μέσω φιλανθρωπικών οργανισμών και συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στην Αίγυπτο για τη νοσηλεία περίπου 8.000 Παλαιστινίων που έχουν μεταφερθεί εκεί για περίθαλψη.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, έχουν αναλάβει παρόμοιες επιχειρήσεις εκκένωσης για παιδιά και φοιτητές από τη Γάζα, ενισχύοντας τη διεθνή προσπάθεια για την προστασία των αμάχων.

