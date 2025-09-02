Με τρένο στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Σπάνια εμφάνιση στο εξωτερικό για στρατιωτική παρέλαση

Με τρένο στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Σπάνια εμφάνιση στο εξωτερικό για στρατιωτική παρέλαση

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, βρίσκεται πλέον στην Κίνα, αφού πέρασε τα σύνορα, όπως μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το κρατικό ραδιόφωνο της Πιονγιάνγκ. Πρόκειται για μια σπάνια επίσκεψη του Κιμ στο εξωτερικό, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 26 αρχηγούς κρατών που θα δώσουν το «παρών» στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια επέτειος που έχει ξεχωριστή σημασία για τις χώρες της περιοχής. Η παρουσία του Κιμ στην κινεζική πρωτεύουσα, εφόσον όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου, θα αποτελέσει την πρώτη φορά που ο ίδιος, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα εμφανιστούν μαζί στην ίδια εκδήλωση, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Ασία.

Μία ημέρα πριν, ο Σι και ο Πούτιν εξαπέλυσαν φραστικά πυρά κατά της Δύσης στη διάρκεια συνάντησης με ηγέτες της Ευρασίας στην πόλη Τιαντζίν, νότια του Πεκίνου, δείχνοντας ότι η κοινή τους στάση παραμένει σκληρή απέναντι στις δυτικές δυνάμεις. Η επίσκεψη του Κιμ έρχεται να προστεθεί σε αυτή την πολιτική συγκυρία, ενισχύοντας τη συμβολική σημασία της παρέλασης.

