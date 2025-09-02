Ολυμπιακός: Ο Ντανιέλ Ποντένσε υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Ο Ντανιέλ Ποντένσε υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους»

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι… πρακτικά ο Ντανιέλ Ποντένσε, καθώς το βράδυ της Δευτέρας έπεσαν οι υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Η συμφωνία ολοκληρώθηκε έπειτα και από την ανακοίνωση της Αλ Σαμπάμπ, που γνωστοποίησε τον δανεισμό του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Ο διεθνής άσος, που έφτασε στην Ελλάδα με περισσότερες από δέκα βαλίτσες λόγω της μόνιμης μετακόμισής του, έκλεισε ως δανεικός από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αλ Σαμπάμπ δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μόνιμη παραμονή του στο λιμάνι.

Ο Ποντένσε έδειξε από την πρώτη στιγμή τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εντυπωσιάστηκε από την αγάπη του κόσμου, ενώ τόνισε ξεκάθαρα ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα για όσο περισσότερο γίνεται. Αυτή η διάθεση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσει να φορά τα «ερυθρόλευκα» και την επόμενη σεζόν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα και την καινοτομία στον καρκίνο

Επιστροφή από διακοπές: Πώς να επανέλθετε ομαλά στη ρουτίνα – Τι συμβουλεύει ειδικός για στρες και κίνητρο

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:33 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ποντένσε στους ερυθρόλευκους

Η επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι γεγονός και πλέον όλα δείχνουν ότι απομέ...
23:29 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Σίριλ Ντέσερς για τα επόμενα τρία χρόνια

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από από το βράδυ της Δευτέρας ο Σίριλ Ντέσερς, καθώς οι «πράσιν...
21:29 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Πάτησε Ελλάδα ο Ποντένσε – «Πανδαιμόνιο» από οπαδούς των ερυθρόλευκων στο «Ελ. Βενιζέλος» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι προ των πυλών με τον Πορτογάλο εξτρέμ να...
18:12 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Λιοντάρι» ο Φώτης Ιωαννίδης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι από σήμερα (1/9) και με τη… βούλα ο Φώτης Ιωαννίδη...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix