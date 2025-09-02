Ολυμπιακός: Ο Ντανιέλ Ποντένσε υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους»

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι… πρακτικά ο Ντανιέλ Ποντένσε, καθώς το βράδυ της Δευτέρας έπεσαν οι υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Η συμφωνία ολοκληρώθηκε έπειτα και από την ανακοίνωση της Αλ Σαμπάμπ, που γνωστοποίησε τον δανεισμό του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Ο διεθνής άσος, που έφτασε στην Ελλάδα με περισσότερες από δέκα βαλίτσες λόγω της μόνιμης μετακόμισής του, έκλεισε ως δανεικός από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αλ Σαμπάμπ δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μόνιμη παραμονή του στο λιμάνι.

Ο Ποντένσε έδειξε από την πρώτη στιγμή τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εντυπωσιάστηκε από την αγάπη του κόσμου, ενώ τόνισε ξεκάθαρα ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα για όσο περισσότερο γίνεται. Αυτή η διάθεση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσει να φορά τα «ερυθρόλευκα» και την επόμενη σεζόν.