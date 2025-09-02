Βούλα Πατουλίδου: Η έκπληξη που της έκανε ο γιος της στο «Στούντιο 4» – «Της αξίζει, έχει περάσει πολλά»

Βούλα Πατουλίδου: Η έκπληξη που της έκανε ο γιος της στο «Στούντιο 4» – «Της αξίζει, έχει περάσει πολλά»

Η Βούλα Πατουλίδου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» και μίλησε για τον θάνατο του συζύγου της. Την ώρα της συνέντευξης την περίμενε μια ιδιαίτερα συγκινητική έκπληξη που την έκανε να λυγίσει.

Βούλα Πατουλίδου για Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη: «Έφυγε από τη ζωή μέσα στην αγκαλιά μου – Πριν από 4,5 μήνες ξεκίνησε η περιπέτεια του καρκίνου»

Ο γιος της, Γιώργος Ζαρζαβατσίδης, εμφανίστηκε ζωντανά στον αέρα και της πρόσφερε μια μεγάλη ανθοδέσμη. Όπως αποκάλυψε, ήθελε να της στείλει λουλούδια για να της δώσει δύναμη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Ήθελα να της κάνω μια έκπληξη, της αξίζει. Έχει περάσει πολλά, έχει σταθεί στα πόδια της. Είναι ένα μικρό δωράκι για να της δώσει λίγη δύναμη» ανέφερε αρχικά ο γιος της.

Συνεχίζοντας, μίλησε για την απώλεια του πατέρα του και τον τρόπο που προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο: «Χρειάζεται υπομονή πιο πολύ. Μέρα με τη μέρα συνηθίζεις τον πόνο και την απώλεια, πιστεύω. Είναι ένα κενό που δεν γεμίζει αλλά μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Κρατάω από τον μπαμπά μου τη δοτικότητα του, είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρω που δεν είχε κακία μέσα του, γινόταν χαλί να τον πατήσεις. Ήταν ο τελευταίος άνδρας που ήθελε πραγματικά να πηγαίνω καλά και να είμαι ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει άλλος άντρας που θα ρίξει τον εγωισμό του για να πάει καλά κάποιος άλλος» είπε συγκινημένος.

