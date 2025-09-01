Βούλα Πατουλίδου για Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη: «Έφυγε από τη ζωή μέσα στην αγκαλιά μου – Πριν από 4,5 μήνες ξεκίνησε η περιπέτεια του καρκίνου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βούλα Πατουλίδου Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης

Η Βούλα Πατουλίδου και ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης πορεύτηκαν μαζί τα τελευταία 41 χρόνια, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Ο σπουδαίος αθλητής πέθανε σε ηλικία μόλις 69 ετών στις 29 Ιουλίου, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε για την απώλεια του ανθρώπου της και εξομολογήθηκε πως ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά της.

Μιλώντας για τον θάνατο του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, η Βούλα Πατουλίδου ανέφερε πως: «Έφυγε από τη ζωή με τον καλύτερο τρόπο, όπως λέει ο γιος μου. Μου λέει: “Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάτι διαφορετικό. Έφυγε από τη ζωή μέσα στην αγκαλιά σου, πάρα πολύ εύκολα και όμορφα για τον ίδιο“. “Έφυγε” μέσα στην αγκαλιά μου! Όταν φεύγει στην αγκαλιά σου, με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι παραπάνω που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να κερδίσουμε τι; Θέλουμε και ποιότητα ζωής. Ο καρκίνος δεν είναι ό,τι καλύτερο. Η περιπέτεια του καρκίνου ξεκίνησε πριν από 4,5 μήνες. Είκοσι μία Μαρτίου ξεκίνησε η περιπέτεια με τον καρκίνο. Είχε κάτι πόνους και κάναμε αξονικές. Μετάσταση συκώτι, λεμφαδένες, πάγκρεας, γεια σας».

«Να είναι καλά όλοι οι γιατροί, εξαιρετικοί. Ο γιατρός μας είπε ότι δεν ξέρει αν θα προλάβουμε να ξεκινήσουμε τις χημειοθεραπείες, ήταν τόσο άσχημα. Το θαύμα που ζήσαμε εμείς ήταν οι 4,5 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα ξέρεις τι είναι να εξαγνιστείς, να συστηθείς ξανά, να φύγουν τα σύννεφα και να έρθει μόνο το καλό. Να μπορείς να πεις αυτά που ίσως δεν θα τολμούσες να πεις ή δεν ξέρεις αν θα προλάβεις. Έχεις την πολυτέλεια του χρόνου. Βέβαια αυτό ήταν το θαύμα των 4,5 μηνών. Τίποτα δεν σε προετοιμάζει. Είχαμε ελπίδα ότι θα γίνει καλά», εξήγησε η Ολυμπιονίκης στη συνέχεια.

