Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Χρόνια πολλά, καλά και όμορφα σαν εσένα» – Η ρομαντική ανάρτηση για τα γενέθλια της Κατερίνας Γερονικολού

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Οι δύο ηθοποιοί είναι μαζί εδώ και περίπου 8 χρόνια και ενώ δεν προβάλλουν την σχέση τους, παράλληλα δεν την κρύβουν και έχουν μιλήσει και δημοσίως γι’ αυτή. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, για να ευχηθεί στην σύντροφο και συνάδελφό του για τα γενέθλιά της.

Στο post του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέβασε ένα βίντεο με φωτογραφίες της Κατερίνας Γερονικολού.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με ένα στιγμιότυπο στο οποίο βλέπουμε το ζευγάρι μαζί. Οι δύο ηθοποιοί ποζάρουν ενώ βρίσκονται στη θάλασσα, με τον ήλιο πίσω τους να δύει, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό.

«Χρόνια πολλά, καλά και όμορφα σαν εσένα», έχει γράψει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!», ο καλλιτέχνης είχε μιλήσει για την σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει ότι: «Υπάρχουν περίοδοι που συναντιόμαστε ελάχιστα και άλλες που βρισκόμαστε πάρα πολύ. Αν παίζουμε σε δύο διαφορετικά σίριαλ και παραστάσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε άλλου. Οπότε όταν βρεθούμε το βράδυ, θα πούμε δυο-τρία λόγια και θα πέσουμε για ύπνο, γιατί την επόμενη θα πρέπει να ξυπνήσουμε πάλι νωρίς για γύρισμα. Αλλά υπάρχουν και περίοδοι που είμαστε μαζί όλο το 24ωρο».

«Νομίζω ότι η πολλή δουλειά είναι που κρατά την σχέση μας πάρα πολύ ζωντανή. Δεν βλέπεις πολύ τον άλλο, οπότε ούτε τον συνηθίζεις ούτε τον βαριέσαι. Κάπως έτσι το έχω στο νου μου. Βοηθάει πάρα πολύ, παρά να ήμασταν κάθε μέρα, όλη μέρα, όλες τις ημέρες μαζί», είχε προσθέσει.