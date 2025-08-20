Κατερίνα Γερονικολού – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Μαγευτικές διακοπές στο Ιόνιο για το ζευγάρι – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Γερονικολού – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Μαγευτικές διακοπές στο Ιόνιο για το ζευγάρι – ΦΩΤΟ

Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα πανέμορφα νησιά του Ιονίου και μοιράστηκαν με τους followers τους στιγμές χαλάρωσης και ρομαντισμού μέσω Instagram.

Γιάννης Τσιμιτσέλης για Κατερίνα Γερονικολού: «Υπάρχουν περίοδοι που συναντιόμαστε ελάχιστα…»

Αρχικά, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέβασε μια φωτογραφία από το φαγητό που απόλαυσαν συνοδεία ενός εξαιρετικού κρασιού.

ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Επιπλέον, ο ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο από τις βόλτες τους στα καταγάλανα νερά, τη διαδικασία του γεύματος, αλλά και στιγμές ψαρέματος.

Η Κατερίνα Γερονικολού ανέβασε φωτογραφίες με φόντο τα ειδυλλιακά τοπία που επισκέφτηκαν με το σκάφος, κερδίζοντας τα βλέμματα των followers της. Στη λεζάντα της έγραψε: «Δώσε μου κι άλλα τέτοια απογεύματα», αποτυπώνοντας την απόλυτη χαλάρωση και την ρομαντική διάθεση των διακοπών τους.

