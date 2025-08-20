Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να εντάξει άμεσα τους πυροσβέστες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Την άμεση ένταξη των πυροσβεστών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ζητεί η Ελληνική Λύση, με σημερινή ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, το Γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει:

“Η αναγνώριση του επαγγέλματος του πυροσβέστη ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, είναι το ελάχιστο που οφείλει η πολιτεία στους ήρωες που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες. Για την Ν.Δ, όμως, λεφτά υπάρχουν μόνο για τους «κολλητούς», τους «φραπέδες» και τους ολιγάρχες.

Η κυβέρνηση ας σταματήσει επιτέλους να εξαπατά τους πυροσβέστες και να τους εντάξει άμεσα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα”.