Ιαπωνία: Μια πύρινη σφαίρα «φωτεινή όσο η Σελήνη» διέσχισε τον ουρανό – Τι λένε οι ειδικοί – Εντυπωσιακά βίντεο

Μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό στη δυτική Ιαπωνία, εκπλήσσοντας τους κατοίκους και τους ερασιτέχνες αστρονόμους, ενώ οι ειδικοί εξήγησαν ότι επρόκειτο για ένα φυσικό φαινόμενο και όχι για εισβολή εξωγήινων.

Σε βίντεο, που δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, φαίνεται χθες, Τρίτη, λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας), αυτή η εξαιρετικά λαμπρή σφαίρα φωτός, η οποία ήταν ορατή σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.

More AMAZING views of the meteor/fireball over Japan last night 😍 pic.twitter.com/4TE3PK3dQn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 20, 2025



«Ένα λευκό φως, που δεν είχα δει ποτέ ξανά, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε τόσο φωτεινό ώστε μπορούσα να βλέπω καθαρά το περίγραμμα των σπιτιών γύρω μας», δήλωσε στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό NHK ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο νομό Μιγιαζάκι.

«Ήταν σαν το φως της ημέρας. Για μια στιγμή δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και ήμουν κατάπληκτος», πρόσθεσε.

Meteor/fireball lights up Sakurajima volcano and Kagoshima City in Japan tonight ☄️ pic.twitter.com/WX9NZUwUUg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025



Ο Τοσιχίσα Μαέντα, διευθυντής του διαστημικού μουσείου του Σεντάι στο νομό Καγκοσίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, δήλωσε πως επρόκειτο για μια πύρινη σφαίρα, ένα εξαιρετικά λαμπρό μετέωρο.

Φαίνεται πως έπεσε στον Ειρηνικό, πρόσθεσε.

Amazing view of the meteor/fireball in Japan tonight. This is the view from Kumamoto City…☄️pic.twitter.com/nHXyNGYm20 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025



«Άνθρωποι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον αέρα να δονείται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αυτό το ιπτάμενο αντικείμενο «ήταν τόσο φωτεινό όσο η Σελήνη».

Meteor Japan A meteor fireball blazed through the skies in Japan on the 19th of August, 2025. Residents in Kyushu and Shikoku captured incredible images of the massive blue flash as it entered Earth’s atmosphere.#Japan #Meteor pic.twitter.com/takeXeu3JK — Chyno News (@ChynoNews) August 20, 2025



Σύμφωνα με τη NASA, τα αντικείμενα που δημιουργούν πύρινες σφαίρες μπορεί να ξεπερνούν σε μέγεθος το ένα μέτρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ