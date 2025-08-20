Ιαπωνία: Μια πύρινη σφαίρα «φωτεινή όσο η Σελήνη» διέσχισε τον ουρανό – Τι λένε οι ειδικοί – Εντυπωσιακά βίντεο

Ιαπωνία: Μια πύρινη σφαίρα «φωτεινή όσο η Σελήνη» διέσχισε τον ουρανό – Τι λένε οι ειδικοί – Εντυπωσιακά βίντεο
Μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό στη δυτική Ιαπωνία, εκπλήσσοντας τους κατοίκους και τους ερασιτέχνες αστρονόμους, ενώ οι ειδικοί εξήγησαν ότι επρόκειτο για ένα φυσικό φαινόμενο και όχι για εισβολή εξωγήινων.

Σε βίντεο, που δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, φαίνεται χθες, Τρίτη, λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας), αυτή η εξαιρετικά λαμπρή σφαίρα φωτός, η οποία ήταν ορατή σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.


«Ένα λευκό φως, που δεν είχα δει ποτέ ξανά, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε τόσο φωτεινό ώστε μπορούσα να βλέπω καθαρά το περίγραμμα των σπιτιών γύρω μας», δήλωσε στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό NHK ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο νομό Μιγιαζάκι.

«Ήταν σαν το φως της ημέρας. Για μια στιγμή δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και ήμουν κατάπληκτος», πρόσθεσε.


Ο Τοσιχίσα Μαέντα, διευθυντής του διαστημικού μουσείου του Σεντάι στο νομό Καγκοσίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, δήλωσε πως επρόκειτο για μια πύρινη σφαίρα, ένα εξαιρετικά λαμπρό μετέωρο.

Φαίνεται πως έπεσε στον Ειρηνικό, πρόσθεσε.


«Άνθρωποι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον αέρα να δονείται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αυτό το ιπτάμενο αντικείμενο «ήταν τόσο φωτεινό όσο η Σελήνη».


Σύμφωνα με τη NASA, τα αντικείμενα που δημιουργούν πύρινες σφαίρες μπορεί να ξεπερνούν σε μέγεθος το ένα μέτρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

