Ελληνική Λύση: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει όλο το κατεστημένο πολιτικό σύστημα

Ελληνική Λύση

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει όλο το κατεστημένο πολιτικό σύστημα, το οποίο σήμερα “ανακάλυψε την Αμερική” επειδή οι “γαλάζιες ακρίδες” έσπασαν κάθε ρεκόρ στο πλιάτσικο», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και επισημαίνει ότι «ας σταματήσουν λοιπόν να ομιλούν όλοι αυτοί που μέχρι πρότινος σιωπούσαν και χλεύαζαν (επειδή και δικοί τους ήταν μπλεγμένοι) την Ελληνική Λύση όταν πρώτη αποκάλυψε το σκάνδαλο από το 2020, προσπαθώντας να γλιτώσει το δημόσιο χρήμα και να υπερασπιστεί τους πραγματικούς αγρότες».

Παράλληλα, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «η Ελληνική Λύση αποκάλυψε το σκάνδαλο και η Ελληνική Λύση θα τελειώσει την διαφθορά στην χώρα. Ουδείς άλλος, ειδικά οι “βουτηγμένοι” σε αυτή».

Σε άλλη ανακοίνωση σχετικά με τη φωτιά στην νοτιοανατολική Αττική και τη σύλληψη υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, η Ελληνική Λύση αναφέρει:  «Στην χώρα της ασυλίας και του ακαταδίωκτου, φαίνεται ότι ακόμα και εμπλεκόμενοι με πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν σε φονικές πυρκαγιές παραμένουν στο απυρόβλητο.

Η Ελληνική Λύση απαιτεί εξηγήσεις για την πρωτοφανή ασυλία που απολαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ ακόμα και για περιπτώσεις που τα στοιχεία για τις ευθύνες της επιχείρησης σε φονικές πυρκαγιές (όπως τις πρόσφατες στην Αττική) είναι εκκωφαντικά».

«Οι αρμόδιοι υπουργοί που παρέχουν αυτή την αδιανόητη «προστασία» θα λογοδοτήσουν εντός βουλής. Καλούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της και να μην υποκύψει σε τυχόν πολιτικές πιέσεις που στόχο έχουν να παραμείνουν οι υπεύθυνοι στο απυρόβλητο», τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

 

