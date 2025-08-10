Θρίλερ με σορό γυναίκας που βρέθηκε στη θάλασσα – Ήταν αλυσοδεμένη από τον λαιμό και τσιμεντόλιθοι την κρατούσαν κάτω από το νερό

Enikos Newsroom

διεθνή

Θρίλερ με σορό γυναίκας που βρέθηκε στη θάλασσα – Ήταν αλυσοδεμένη από τον λαιμό και τσιμεντόλιθοι την κρατούσαν κάτω από το νερό
Το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της γυναίκας.

Έναν μυστηριώδη θάνατο προσπαθούν να εξιχνιάσουν οι αρχές στην Ταϊλάνδη. Η σορός μίας γυναίκας εντοπίστηκε αλυσοδεμένη από τον λαιμό και δύο τσιμεντόλιθοι την κρατούσαν κάτω από το νερό.

Η σορός βρέθηκε στις 8 Αυγούστου κοντά σε προβλήτα που αποτελεί δημοφιλές σημείο ψαρέματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το μακάβριο εύρημα από ντόπιους κατοίκους που ήταν σοκαρισμένοι.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να βρουν στοιχεία για την ταυτότητα και η εθνικότητα του θύματος. Ωστόσο η τοπική εφημερίδα The Thaiger ανέφερε ότι η γυναίκα γκρι σορτς και καφέ μπλουζάκι.

Η βαριά αλυσίδα γύρω από τον λαιμό της

Η αστυνομία εκτιμά ότι ήταν νεκρή για περίπου δύο ημέρες πριν εντοπιστεί από κατοίκους. Οι αστυνομικοί βρήκαν μια βαριά αλυσίδα τυλιγμένη σφιχτά γύρω από το λαιμό της γυναίκας. Στην αλυσίδα είχαν δεθεί δύο τσιμεντόλιθοι που την κρατούσαν κάτω από το νερό.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο οι δολοφόνοι της γυναίκας ήθελαν να κρύψουν το πτώμα κάτω από το νερό. Η σορός, άρχισε, όμως, να επιπλέει στην επιφάνεια και παρασύρθηκε από τα ρεύματα κοντά στην ακτή όπου και εντοπίστηκε.

Η σορός θα εξεταστεί από ιατροδικαστή προκειμένου να αποκαλυφθούν τα αίτια θανάτου και εάν η γυναίκα ήταν ζωντανή πριν πέσει στο νερό.

Επιπλέον οι αρχές έχουν ζητήσει από τις τοπικές κοινότητες και τις γειτονικές περιοχές να ελέγξουν τα αρχεία τους και τις πληροφορίες για τυχόν αγνοούμενες γυναίκες, οι οποίες ταιριάζουν με την περιγραφή του θύματος.

Παράλληλα εξετάζεται και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης από την προβλήτα και την γύρω περιοχή προκειμένου να εντοπιστούν άτομα που κινούνταν ύποπτα τις τελευταίες ημέρες.

 

