Βίντεο: Τρομακτικός ανεμοστρόβιλος παρασύρει τραπεζοκαθίσματα και προκαλεί χάος σε καφετέρια

Enikos Newsroom

διεθνή

ανεμοστρόβιλος Ισπανία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει δραματικό βίντεο από ανεμοστρόβιλο στη Λιμπρίγια, περίπου μία ώρα μακριά από τη Λα Μάνγκα στην επαρχία της Μούρθια, με τον καιρό στην Ισπανία να συνεχίζει τα… τρελά του παιχνίδια.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι σκηνές πανικού καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον ανεμοστρόβιλο να σαρώνει τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας χάος στους δρόμους και μπλοκάροντας την κυκλοφορία.

Το φαινόμενο προκάλεσε τρόμο σε κατοίκους και επισκέπτες, ενώ ακούγονται φωνές και κραυγές πανικού στο βίντεο, καθώς τα πάντα γύρω τους εκτοξεύονται από τη μανία του ανέμου. Σε ένα ιδιαίτερα στιγμιότυπο – σοκ, μια γυναίκα προσπαθεί να συγκρατήσει μια τεράστια ομπρέλα βεράντας, πριν παρασυρθεί και η ίδια μαζί της από μια ξαφνική ριπή.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ανεμοστρόβιλος ήταν αποτέλεσμα σπάνιου μετεωρολογικού φαινομένου «έκρηξης θερμότητας», που εκτόξευσε τη θερμοκρασία πάνω από τους 38°C (100°F), με ανέμους που έφτασαν τα 85 χλμ/ώρα (53 mph). Ταυτόχρονα σχηματίστηκαν δύο ανεμοστρόβιλοι και υδροσίφωνες, με ορατότητα σχεδόν μηδενική.

Οι τοπικές αρχές ακύρωσαν άρον-άρον το παραδοσιακό μπάρμπεκιου «Νύχτα των Μίγας» που ήταν προγραμματισμένο στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ της περιοχής, λόγω αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς τα αποκαΐδια από τις ψησταριές παρασύρονταν από τους ανέμους.

Σε ανακοίνωσή της, η τοπική αστυνομία ανέφερε: «Ένας ανεμοστρόβιλος παρέσυρε ομπρέλες, καρέκλες και τραπέζια από καφετέριες στη Λιμπρίγια. Το δημαρχείο αναγκάστηκε να ακυρώσει την εκδήλωση ‘Νύχτα των Μίγας’ λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις μας και η Πολιτική Προστασία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιστατικά με πτώσεις δέντρων και φανοστατών».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ανεμοστρόβιλος έσπασε στη μέση πυλώνα ηλεκτροδότησης, ενώ ολόκληρη η περιοχή μετατράπηκε σε σκονισμένη έρημο.

Το ακραίο αυτό καιρικό επεισόδιο έρχεται ενώ οι ισπανικές αρχές δίνουν μάχη με 21 πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία έχουν οδηγήσει στην εκκένωση άνω των 33.000 ανθρώπων, κυρίως στη Γαλικία, την Καστίλλη και Λεόν και την Εξτρεμαδούρα.

Από την 1η Ιουνίου έχουν γίνει 33 συλλήψεις υπόπτων για εμπρησμό, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση ότι πάνω από 373.000 εκτάρια δασών έχουν καεί – δηλαδή, έκταση διπλάσια από το μέγεθος του Λονδίνου – καθιστώντας το φετινό καλοκαίρι ως το πιο καταστροφικό για την Ισπανία από τότε που υπάρχουν επίσημα αρχεία.

Το κύμα καύσωνα, το οποίο διήρκεσε 16 ημέρες και θεωρείται το τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας, θεωρείται πλέον επισήμως λήξαν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Ωστόσο, ο καιρός συνεχίζει να παίζει «τρελά παιχνίδια», καθώς για σήμερα έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές όπως η Μαγιόρκα, όπου έχει τεθεί σε ισχύ πορτοκαλί συναγερμός, ειδικά στο τουριστικό θέρετρο Μαγκαλούφ.

14:52 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

ΝΑΤΟ: Τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών του ΝΑΤΟ συνέρχονται σήμερα με τηλεδιάσκεψη με θέμ...
14:18 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Πορτογαλία: Τρίτος νεκρός από τις καταστροφικές φωτιές – Συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης

Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα μηχανήματος έργου που σημειώθηκε στη διάρκεια των ...
13:50 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ιαπωνία: Μια πύρινη σφαίρα «φωτεινή όσο η Σελήνη» διέσχισε τον ουρανό – Τι λένε οι ειδικοί – Εντυπωσιακά βίντεο

Μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό στη δυτική Ιαπωνία, εκπλήσσοντας τους κατοίκους και τους...
13:32 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Χόμπιτ» πωλήθηκε έναντι 57.000 δολαρίων – Η απρόοπτη ανακάλυψη σε μια «συνηθισμένη βιβλιοθήκη»

Αντίγραφο του βιβλίου «Χόμπιτ» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν πωλήθηκε στην τιμή των 57.000 δολαρίων στη...
