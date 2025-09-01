Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το συγκινητικό μήνυμα για τις διακοπές με τους γιους της – «Τα παιδιά μεγαλώνουν…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου
Φωτογραφία: Instagram/dorettapapadimitriou_official

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου από τον γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη απέκτησε δύο γιους, τον Διονύση, που γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2004 και τον Φίλιππο, που ήρθε στην ζωή στις 23 Μαρτίου του 2006. Το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια προχώρησε σε μία δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία μίλησε για τις διακοπές της με τα παιδιά της.

Στην ανάρτησή της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τρεις φωτογραφίες από τις διακοπές της με τους γιους της. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα τρυφερά στιγμιότυπα, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι όσο τα παιδιά μεγαλώνουν οι κοινές διακοπές δεν είναι δεδομένες, ωστόσο κάθε καλοκαίρι βρίσκουν τον τρόπο για να δημιουργήσουν όμορφες στιγμές μαζί.

Συγκεκριμένα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέφερε: «Τα παιδιά μεγαλώνουν και φτιάχνουν δικά τους καλοκαίρια. Οι κοινές διακοπές, δεν είναι δεδομένες. Κάθε χρόνο όμως, βρίσκουμε τρόπο να ζούμε καλοκαιρινές στιγμές μαζί. Κι αυτές για μένα, είναι πολύτιμες. Χαίρομαι που έτσι νιώθουν κι εκείνοι. Όσο κι αν μεγαλώνουν».

