Ντορέττα Παπαδημητρίου: Χαλαρώνει με… μπικίνι στο Πόρτο Χέλι – ΦΩΤΟ

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, μοιράζοντας εικόνες ανεμελιάς, ομορφιάς και χαλάρωσης.

Από το Πόρτο Χέλι, όπου περνά τις διακοπές της, ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία που ξεχώρισε. Ξαπλωμένη στην ακτή, με τα κύματα να την αγγίζουν και με χαμόγελο που αποπνέει χαλάρωση και γαλήνη.

«Έχει μείνει λίγο ακόμα καλοκαίρι», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα, εκφράζοντας την επιθυμία να κρατήσει ζωντανή τη μαγεία του καλοκαιριού λίγο παραπάνω.