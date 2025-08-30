Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τις έρευνες για τον εντοπισμό της 76χρονης που αγνοείται

Ολονύχτιες είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της 76χρονης γυναίκας από τη Σερβία που βούτηξε στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας και δεν γύρισε στη στεριά.

Μαζί με το Λιμενικό, στην επιχείρηση επιχειρεί τετραμελές πλήρωμα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ένα παραπλέον σκάφος, ένα αλιευτικό κι ένα σκάφος του ΟΦΚΑΘ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ΤhessPost.gr από το σκάφος Όντιν της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, οι διασωστικές ομάδες επιχειρούν μέσα στο απέραντο σκοτάδι, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα πήγε για κολύμπι με δύο φίλους της, οι οποίοι κατά τις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής βγήκαν στη στεριά, ενώ η ίδια δεν επέστρεψε ποτέ.

