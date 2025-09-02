Τουρκία: Οπλισμένα F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών – Πέταξαν μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν το απόγευμα της Δευτέρας (01/9) στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας το FIR Αθηνών. Παράλληλα, σημειώθηκαν άλλες δύο παραβάσεις από ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και από ένα ελικόπτερο.

Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο, οπλισμένα και χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, αγνοώντας τους διεθνείς κανόνες της εναέριας κυκλοφορίας.

Τα αεροσκάφη της Τουρκίας αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, με βάση την πάγια πρακτική που προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες.