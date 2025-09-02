Τουρκία: Οπλισμένα F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών – Πέταξαν μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Enikos Newsroom

πολιτική

Τουρκία: Οπλισμένα F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών – Πέταξαν μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν το απόγευμα της Δευτέρας (01/9) στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας το FIR Αθηνών. Παράλληλα, σημειώθηκαν άλλες δύο παραβάσεις από ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και από ένα ελικόπτερο.

Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο, οπλισμένα και χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, αγνοώντας τους διεθνείς κανόνες της εναέριας κυκλοφορίας.

Τα αεροσκάφη της Τουρκίας αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, με βάση την πάγια πρακτική που προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα και την καινοτομία στον καρκίνο

Επιστροφή από διακοπές: Πώς να επανέλθετε ομαλά στη ρουτίνα – Τι συμβουλεύει ειδικός για στρες και κίνητρο

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:03 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Γεραπετρίτης: «Αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα υπάρξουν συνέπειες – Τι είπε για το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης,...
21:18 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου από Πάτρα: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της» – BINTEO και ΦΩΤΟ

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρ...
20:58 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Όταν ο άλλος σου διεκδικεί την πατρίδα και σε προκαλεί, δεν μιλάς για καλό κλίμα κ. Μαρινάκη

Πυρά κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του, σημειώνοντας αρχι...
20:27 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πλεύρης: Με το προηγούμενο καθεστώς η εξέταση εκκρεμών αιτήσεων για άδεια παραμονής για «εξαιρετικούς λόγους»

Με το προηγούμενο καθεστώς θα κριθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις για άδεια παραμονής για “εξα...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix