Κρήτη: 48ωρη προθεσμία για την απολογία τους ζήτησαν οι συλληφθέντες του κυκλώματος ναρκωτικών και εκβιασμών

Οι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που κατηγορείται ότι δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις ζήτησαν και έλαβαν 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν. Το απόγευμα της Δευτέρας οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Χανίων, ενώ οι απολογίες τους θα ξεκινήσουν σταδιακά την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν τα 30 από τα συνολικά 48 άτομα που συνελήφθησαν. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Κατά την έξοδό τους από το δικαστικό μέγαρο, συγγενείς και φίλοι των κρατουμένων εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, με ορισμένους μάλιστα να προχωρούν σε υβριστικά σχόλια για τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης κάλυψαν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο σε πέντε κούτες και περιλαμβάνει περισσότερα πρόσωπα πέρα από εκείνα που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται ήδη σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας ξεπερνά τις 1.500 σελίδες, γεγονός που δείχνει την έκταση και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η ΕΛΑΣ αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσία της εκπροσώπου Τύπου της, Κωνσταντίας Δημογλίδου, προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών.