Απεργία ΠΟΕ-ΟΤΑ: Συγκέντρωση και πορεία των εργαζομένων στο κέντρο της Αθήνας – «Τέλος στον φόβο και την ομηρία» – ΦΩΤΟ

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι εργαζόμενοι στους δήμους της Αττικής και της Περιφέρειας, οι οποίοι συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), με βασικό αίτημα την μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση το πρωί της Παρασκευής (24/4) έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή την ώρα βρίσκονται έξω από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος. «Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους» είναι το σύνθημα σε ένα από τα πανό που κρατούν οι διαδηλωτές.

«Η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο την “ομηρία” των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και στις λοιπές Κοινωνικές Δομές των Δήμων. Επιβάλλεται να υπάρξει λύση ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. Κι αυτή είναι μόνο η μονιμοποίηση των εργαζομένων», τονίζεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση.

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση να αποσύρει εδώ και τώρα το κατάπτυστο νομοσχέδιο

Στην απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ παρέστη και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις του πως «είμαστε στο πλευρό των χιλιάδων εργαζομένων των ΟΤΑ με ελαστικές σχέσεις, που είναι οι μόνοι που έχουν κρατήσει ουσιαστικά όρθιους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης».

Όπως υπογράμμισε «η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο» και σημείωσε πως «θα πρέπει να το αποσύρει εδώ και τώρα. Να μην τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή». «Τα παιδιά μας και οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται με κουπόνια και επαιτεία», είπε και κατέληξε: «Εδώ και τώρα χρειάζονται σύγχρονες, υψηλού επιπέδου, δωρεάν δημόσιες ασφαλείς δομές και υπηρεσίες, οπωσδήποτε, για την προσχολική αγωγή με περισσότερους παιδικούς σταθμούς, με μονιμοποίηση των εργαζομένων, με μαζικές προσλήψεις νέου προσωπικού».