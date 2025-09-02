Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ένας νεκρός και ζημιές σε κατοικίες

Μία νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση από ρωσικές δυνάμεις έπληξε την πόλη Μπίλα Τσερκβά στην περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες. Την είδηση έκανε γνωστή τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης, Μικόλα Καλάσνικ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο κ. Καλάσνικ δήλωσε: «Εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά σε συγκρότημα γκαράζ που τυλίχθηκε στις φλόγες από την επίθεση». Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να περιορίσουν τις εστίες, ενώ η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της έντασης των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν αναφερθεί εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές της πόλης. Σπασμένα τζάμια σε πολυώροφα κτήρια και φωτιές που ξέσπασαν σε διάφορα σημεία αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Οι κάτοικοι της Μπίλα Τσερκβά ξύπνησαν μέσα στον φόβο και την αναστάτωση, βλέποντας τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.