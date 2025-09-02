Βλαντίμιρ Πούτιν: Έφτασε στο Πεκίνο για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε πριν από λίγη ώρα στο Πεκίνο, προερχόμενος από την Τιαντζίν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Η επίσκεψή του στην κινεζική πρωτεύουσα εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ρωσίας – Κίνας.

Ο Ρώσος πρόεδρος θα γίνει δεκτός από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο αναμένεται να συζητήσει για διμερή και διεθνή ζητήματα. Στο πρόγραμμα του Πούτιν περιλαμβάνεται επίσης η παρουσία του στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, για την 80ή επέτειο από τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, η οποία σήμανε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.