Αλεξάντερ Ίσακ: Η Λίβερπουλ επισημοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της

Η μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο σίριαλ του καλοκαιριού. Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ είχε βάλει στο στόχαστρο τον Σουηδό επιθετικό για την κορυφή της επίθεσης, όμως η Νιούκαστλ για εβδομάδες παρέμενε ανένδοτη στις οικονομικές της απαιτήσεις.

Όσο πλησίαζε το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, η πίεση αυξανόταν, με τον Ίσακ να δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή του να αποχωρήσει από τις «καρακάξες». Έτσι, η διοίκηση της Νιούκαστλ άναψε τελικά το «πράσινο φως» για την παραχώρησή του, με αντάλλαγμα ένα ποσό-ρεκόρ.

“I feel amazing” 🗣️❤️ Head to All Red Video to watch Alexander Isak’s first interview as a Red in full 💻 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

Τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τη Λίβερπουλ να καταβάλλει 148 εκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Οι Reds ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Ίσακ την επόμενη μέρα, επισημοποιώντας το μεγάλο deal του καλοκαιριού.

Ο Σουηδός φορ παίρνει τη θέση του πιο ακριβού μεταγραφικού αποκτήματος από τον Φλόριαν Βιρτζ, ο οποίος είχε κατακτήσει για σύντομο διάστημα τον τίτλο. Ο Ίσακ θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 9 και θα αγωνίζεται στο «Άνφιλντ» για τα επόμενα έξι χρόνια, καθώς σύμφωνα με τα αγγλικά ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031.

We have completed the transfer of Alexander Isak from Newcastle United on a long-term contract 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

Με αυτή την κίνηση, η Λίβερπουλ προσθέτει στο ρόστερ της έναν από τους πιο φορμαρισμένους επιθετικούς της Premier League. Την περσινή σεζόν ο Ίσακ τερμάτισε δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος με 23 γκολ, ξεπερνώντας παίκτες όπως οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Κόουλ Πάλμερ και Μπράιαν Μπουμό. Η απόκτησή του ολοκληρώνει το πιο δραστήριο και ακριβό μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία του συλλόγου, με το συνολικό ποσό των δαπανών να αγγίζει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.