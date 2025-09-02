Αλεξάντερ Ίσακ: Η Λίβερπουλ επισημοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αλεξάντερ Ίσακ: Η Λίβερπουλ επισημοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της

Η μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο σίριαλ του καλοκαιριού. Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ είχε βάλει στο στόχαστρο τον Σουηδό επιθετικό για την κορυφή της επίθεσης, όμως η Νιούκαστλ για εβδομάδες παρέμενε ανένδοτη στις οικονομικές της απαιτήσεις.

Όσο πλησίαζε το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, η πίεση αυξανόταν, με τον Ίσακ να δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή του να αποχωρήσει από τις «καρακάξες». Έτσι, η διοίκηση της Νιούκαστλ άναψε τελικά το «πράσινο φως» για την παραχώρησή του, με αντάλλαγμα ένα ποσό-ρεκόρ.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τη Λίβερπουλ να καταβάλλει 148 εκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Οι Reds ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Ίσακ την επόμενη μέρα, επισημοποιώντας το μεγάλο deal του καλοκαιριού.

Ο Σουηδός φορ παίρνει τη θέση του πιο ακριβού μεταγραφικού αποκτήματος από τον Φλόριαν Βιρτζ, ο οποίος είχε κατακτήσει για σύντομο διάστημα τον τίτλο. Ο Ίσακ θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 9 και θα αγωνίζεται στο «Άνφιλντ» για τα επόμενα έξι χρόνια, καθώς σύμφωνα με τα αγγλικά ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031.

Με αυτή την κίνηση, η Λίβερπουλ προσθέτει στο ρόστερ της έναν από τους πιο φορμαρισμένους επιθετικούς της Premier League. Την περσινή σεζόν ο Ίσακ τερμάτισε δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος με 23 γκολ, ξεπερνώντας παίκτες όπως οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Κόουλ Πάλμερ και Μπράιαν Μπουμό. Η απόκτησή του ολοκληρώνει το πιο δραστήριο και ακριβό μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία του συλλόγου, με το συνολικό ποσό των δαπανών να αγγίζει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

02:00 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Eurobasket 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Ασταμάτητες Τουρκία, Σερβία και Γερμανία

Ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο ξεκίνησαν με δυνατές μάχες στο Eurobasket 2025, χαρίζοντας θεαμα...
01:15 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Ο Ντανιέλ Ποντένσε υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους»

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι… πρακτικά ο Ντανιέλ Ποντένσε, καθώς το βράδυ της Δευτέρας έ...
00:33 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ποντένσε στους ερυθρόλευκους

Η επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι γεγονός και πλέον όλα δείχνουν ότι απομέ...
23:29 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Σίριλ Ντέσερς για τα επόμενα τρία χρόνια

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από από το βράδυ της Δευτέρας ο Σίριλ Ντέσερς, καθώς οι «πράσιν...
