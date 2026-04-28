Premier League: Δεύτερο σερί νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

sesko
Ο Μπέντζαμιν Σέσκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγυρίζει μετά το γκολ που πέτυχε κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου της Πρέμιερ Λιγκ μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπρέντφορντ στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

Τη 17η νίκη της στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας στο «Ολντ Τράφορντ» της Μπρέντφορντ 2-1, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Μία δύσκολη όσο και πολύτιμη νίκη πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ουσιαστικά εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Champions League, καθώς με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, απέκτησαν διαφορά 11 βαθμών από την έκτη Μπράιτον.

Ο Καζεμίρο άνοιξε το σκορ στο 11′, με τον Σέσκο να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 43′ έπειτα από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες. Το μοναδικό που κατάφερε η Μπρέντφορντ μέχρι το τέλος, ήταν να μειώσει με το τέρμα του Γένσεν στο 87′.

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στην Premier League:

Τρίτη 21 Απριλίου

  • Μπράιτον – Τσέλσι 3-0

Τετάρτη 22 Απριλίου

Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Μπόρνμουθ – Λιντς 2-1

Παρασκευή 24 Απριλίου

  • Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

Σάββατο 25 Απριλίου

  • Φούλαμ – Άστον Βίλα 1-0
  • Γουέστ Χαμ – Έβερτον 2-1
  • Γουλβς – Τότεναμ 0-1
  • Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας 3-1
  • Άρσεναλ – Νιουκάστλ 1-0

Δευτέρα 27 Απριλίου

  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ 2-1

Βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Οι καυγάδες μπορεί τελικά να σώσουν τη σχέση σας – Αρκεί να ακολουθήσετε αυτό το μυστικό που δείχνει έρευνα

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

ΕΒΕΘ: Επιστολή για την καθυστέρηση σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ – Τι αναφέρει

STOXX: Αναβαθμίζεται η Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:40 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Μπαίνει χειρουργείο για το γόνατο σήμερα ο Κώστας Σλούκας με στόχο να προλάβει το Final 4

Άμεσα χειρουργείται σήμερα ο Κώστας Σλούκας μετά το πρόβλημα στο γόνατο που αντιμετώπισε, με σ...
18:02 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

ΟΦΗ: Live η παρέλαση του κυπελλούχου Ελλάδος στους δρόμους του Ηρακλείου

Παρακολουθήστε σε live streaming από το Ηράκλειο τη γιορτή που έχει διοργανώσει ο ΟΦΗ για την ...
16:56 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του από τα τέλη του πρώτου σετ και μετά και συνεχίζει...
16:10 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Σλούκας – Χάνει τα παιχνίδια με τη Βαλένθια

Μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν την έναρξη της σειράς των πλέι οφ της EuroLeague α...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς