Premier League: Δεύτερο σερί νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League

Τη 17η νίκη της στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας στο «Ολντ Τράφορντ» της Μπρέντφορντ 2-1, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Μία δύσκολη όσο και πολύτιμη νίκη πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ουσιαστικά εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Champions League, καθώς με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, απέκτησαν διαφορά 11 βαθμών από την έκτη Μπράιτον.

Ο Καζεμίρο άνοιξε το σκορ στο 11′, με τον Σέσκο να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 43′ έπειτα από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες. Το μοναδικό που κατάφερε η Μπρέντφορντ μέχρι το τέλος, ήταν να μειώσει με το τέρμα του Γένσεν στο 87′.

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στην Premier League:

Τρίτη 21 Απριλίου

Μπράιτον – Τσέλσι 3-0

Τετάρτη 22 Απριλίου

Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Μπόρνμουθ – Λιντς 2-1

Παρασκευή 24 Απριλίου

Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

Σάββατο 25 Απριλίου

Φούλαμ – Άστον Βίλα 1-0

Γουέστ Χαμ – Έβερτον 2-1

Γουλβς – Τότεναμ 0-1

Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας 3-1

Άρσεναλ – Νιουκάστλ 1-0

Δευτέρα 27 Απριλίου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ 2-1

Βαθμολογία