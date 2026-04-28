Γυναίκα που υπέστη έμφραγμα στα 42 της αποκαλύπτει: «Η κοιλιά μου ήταν σαν να ήμουν έξι μηνών έγκυος – Πλέον γνωρίζω την αιτία»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Μια γυναίκα πέρασε χρόνια παλεύοντας με έντονο φούσκωμα και στομαχική δυσφορία, χωρίς να βρίσκει μια ξεκάθαρη απάντηση για την αιτία των συμπτωμάτων της. Η κατάσταση έφτασε στο σημείο να επηρεάζει έντονα την καθημερινότητά της. Η ζωή της, ωστόσο, άλλαξε δραματικά όταν υπέστη έμφραγμα σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Στα 54 της χρόνια υπέστη έμφραγμα μετά από 1 ασυνήθιστο σύμπτωμα – «Μην καθυστερείτε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια», συμβουλεύει γυναίκα μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Μέσα από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια υγείας και την επακόλουθη αναζήτηση απαντήσεων, ξεκίνησε να ερευνά πιο συστηματικά τα χρόνια συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν.

Από το χρόνιο φούσκωμα στην αποκάλυψη της αιτίας

Η Gemma Rowley αντιμετώπιζε για χρόνια έντονο φούσκωμα και στομαχική δυσφορία, χωρίς να μπορεί να εντοπίσει τι ακριβώς το προκαλεί. Το πρήξιμο ήταν τόσο έντονο, όπως περιγράφει η ίδια, που η κοιλιά της έμοιαζε «σαν να ήταν έξι μηνών έγκυος».

Η αναζήτηση απαντήσεων έγινε ακόμη πιο επιτακτική όταν η ζωή της άλλαξε δραματικά, καθώς υπέστη έμφραγμα σε ηλικία μόλις 42 ετών. Από εκείνο το σημείο και μετά, ζώντας με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 2, αποφάσισε να εστιάσει σοβαρά στα χρόνια προβλήματα του πεπτικού της συστήματος που μέχρι τότε παρέμεναν ανεξήγητα.

Έπειτα από επαναλαμβανόμενες ιατρικές εξετάσεις χωρίς σαφή αποτέλεσμα, στράφηκε σε εξειδικευμένο έλεγχο τροφικής δυσανεξίας μέσω της εταιρείας Supply Life. Τα αποτελέσματα, όπως τα χαρακτήρισε η ίδια, ήταν αποκαλυπτικά, καθώς έδειξαν ότι συγκεκριμένες τροφές όπως το γάλα, τα εσπεριδοειδή και το σιτάρι επιβάρυναν την κατάστασή της και σχετίζονταν με τα συμπτώματά της.

Το χρονικό ενός «σιωπηλού» εμφράγματος

Η Gemma, η οποία εργάζεται σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών, θυμάται: «Πέρασα μια τρομακτική περιπέτεια πριν από δύο χρόνια. Είχα προβλήματα με το στομάχι μου για καιρό και, περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν το συμβάν, νόμιζα ότι επρόκειτο για δυσπεψία.

Ήμουν πολύ κουρασμένη, αλλά πίστευα ότι έφταιγαν οι 10ωρες βάρδιες και οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Την ημέρα του εμφράγματος, ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχα μια ελαφριά δύσπνοια, πήγα στη δουλειά, αλλά ο πόνος που νόμιζα ότι ήταν δυσπεψία δεν υποχωρούσε».

Η κατάσταση της Gemma επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας και τελικά οδηγήθηκε στα επείγοντα. «Ο πόνος ανέβαινε στο στήθος και στους ώμους μου. Η νοσοκόμα είπε “ας κάνουμε ένα καρδιογράφημα για καλό και για κακό” και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι. Ξύπνησα σε άλλο νοσοκομείο έχοντας τοποθετήσει επειγόντως στεντ. Αν δεν ήταν εκείνη η νοσοκόμα, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα».

Από το έμφραγμα στην ανακάλυψη της τροφικής δυσανεξίας

Το έμφραγμα χτύπησε αναπάντεχα την Gemma, η οποία ήταν γυμνασμένη και υγιής. Περπατούσε καθημερινά 15 χιλιόμετρα με τον σκύλο της και επισκεπτόταν το γυμναστήριο δύο φορές την εβδομάδα.

«Η ζωή άλλαξε από τότε. Η λήψη φαρμάκων οδήγησε σε αύξηση βάρους και αναγκάστηκα να μειώσω τις ώρες εργασίας μου σε μια δουλειά που λατρεύω. Αλλά είμαι ακόμα εδώ και είμαι ευγνώμων για κάθε μέρα», ανέφερε η ίδια.

Η μάχη με τα χρόνια στομαχικά προβλήματα και η αποκάλυψη της αιτίας

Με την υγεία της να αποτελεί πλέον προτεραιότητα, η Gemma αποφάσισε να αντιμετωπίσει επιτέλους τα στομαχικά προβλήματα που την ταλαιπωρούσαν για χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του έντονου πρηξίματος και του πόνου.

«Ήθελα απλώς να μάθω αν υπήρχε κάποια άλλη αιτία γι’ αυτό, αντί να ακολουθήσω τη διαδρομή των νοσοκομειακών εξετάσεων, τις οποίες είχα χορτάσει. Το στομάχι μου φούσκωνε σαν να ήμουν έξι μηνών έγκυος και ήταν αρκετά επώδυνο. Το είχα αυτό για χρόνια και οι γιατροί το απέδιδαν στο Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS), αλλά πάντα πίστευα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Η εταιρεία Supply Life εξειδικεύεται σε τεστ που μετρούν τα αντισώματα IgG στο αίμα, τα οποία εντοπίζουν την ευαισθησία σε συγκεκριμένες τροφές. Μετά από ένα τέτοιο τεστ, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Gemma είχε δυσανεξία στα γαλακτοκομικά, τα φυτικά γάλατα (ξηρών καρπών), τα εσπεριδοειδή, το κριθάρι, το σιτάρι και το ρύζι.

Τα αποτελέσματα από την αλλαγή στη διατροφή της ήταν άμεσα και εντυπωσιακά:

  • Μείωση του φουσκώματος: «Από τότε που προσάρμοσα τη διατροφή μου, δεν νιώθω έντονο φούσκωμα».
  • Βελτίωση ποιότητας δέρματος και μαλλιών: «Το δέρμα μου δεν είναι πια τόσο ξηρό, δεν έχω φαγούρα και τα μαλλιά μου άρχισαν να μακραίνουν πραγματικά».

ENIKOS NETWORK

Ενημερωτικές δράσεις για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις από το Ίδρυμα Ωνάση

4 πρωινές ασκήσεις για που σας κάνουν να δείχνετε νεότεροι, σύμφωνα με Personal Trainer

Πιερρακάκης: Τα πέντε διδάγματα που πρέπει να πάρει η Ευρώπη από την Ελλάδα

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης λόγω των προβλημάτων στην πλατφόρμα – Ποια αλλαγή εξετ...

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
11:00 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

«Έχασα 6 κιλά διορθώνοντας 5 λάθη που μπλόκαραν την απώλεια λίπους» – Γυναίκα εξηγεί πώς κατάφερε να πετύχει τον στόχο της

Η απώλεια βάρους συχνά παρουσιάζεται ως μια διαδικασία που απαιτεί αυστηρές δίαιτες και εξαντλ...
11:00 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

«Έχασα 9 κιλά σε 12 εβδομάδες με 5 απλές συνήθειες» – Γυναίκα αποκαλύπτει τα μυστικά πίσω από τη μεταμόρφωση της

Σε έναν κόσμο όπου οι γρήγορες λύσεις κυριαρχούν, η πραγματική αλλαγή έρχεται μέσα από ισορροπ...
11:00 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

«Νόμιζα ότι είχα δυσανεξία στη λακτόζη, αλλά τα συμπτώματα οφείλονταν σε καρκίνο» – Γυναίκα μιλάει για τη διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή

Πόσο εύκολα μπορεί ένα «αθώο» σύμπτωμα να κρύβει κάτι πολύ πιο σοβαρό; Η ιστορία μιας 39χρονης...
11:00 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Γυναίκα έχασε 15 κιλά σε 7 μήνες – Το καθημερινό πλάνο διατροφής που την βοήθησε στην απώλεια βάρους

Κάποιες ιστορίες δεν αφορούν μόνο την απώλεια περιττού βάρους, αλλά και την επανασύνδεση με το...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς