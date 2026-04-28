Γυναίκα που υπέστη έμφραγμα στα 42 της αποκαλύπτει: «Η κοιλιά μου ήταν σαν να ήμουν έξι μηνών έγκυος – Πλέον γνωρίζω την αιτία»

Μια γυναίκα πέρασε χρόνια παλεύοντας με έντονο φούσκωμα και στομαχική δυσφορία, χωρίς να βρίσκει μια ξεκάθαρη απάντηση για την αιτία των συμπτωμάτων της. Η κατάσταση έφτασε στο σημείο να επηρεάζει έντονα την καθημερινότητά της. Η ζωή της, ωστόσο, άλλαξε δραματικά όταν υπέστη έμφραγμα σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Μέσα από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια υγείας και την επακόλουθη αναζήτηση απαντήσεων, ξεκίνησε να ερευνά πιο συστηματικά τα χρόνια συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν.

Από το χρόνιο φούσκωμα στην αποκάλυψη της αιτίας

Η Gemma Rowley αντιμετώπιζε για χρόνια έντονο φούσκωμα και στομαχική δυσφορία, χωρίς να μπορεί να εντοπίσει τι ακριβώς το προκαλεί. Το πρήξιμο ήταν τόσο έντονο, όπως περιγράφει η ίδια, που η κοιλιά της έμοιαζε «σαν να ήταν έξι μηνών έγκυος».

Η αναζήτηση απαντήσεων έγινε ακόμη πιο επιτακτική όταν η ζωή της άλλαξε δραματικά, καθώς υπέστη έμφραγμα σε ηλικία μόλις 42 ετών. Από εκείνο το σημείο και μετά, ζώντας με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 2, αποφάσισε να εστιάσει σοβαρά στα χρόνια προβλήματα του πεπτικού της συστήματος που μέχρι τότε παρέμεναν ανεξήγητα.

Έπειτα από επαναλαμβανόμενες ιατρικές εξετάσεις χωρίς σαφή αποτέλεσμα, στράφηκε σε εξειδικευμένο έλεγχο τροφικής δυσανεξίας μέσω της εταιρείας Supply Life. Τα αποτελέσματα, όπως τα χαρακτήρισε η ίδια, ήταν αποκαλυπτικά, καθώς έδειξαν ότι συγκεκριμένες τροφές όπως το γάλα, τα εσπεριδοειδή και το σιτάρι επιβάρυναν την κατάστασή της και σχετίζονταν με τα συμπτώματά της.

Το χρονικό ενός «σιωπηλού» εμφράγματος

Η Gemma, η οποία εργάζεται σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών, θυμάται: «Πέρασα μια τρομακτική περιπέτεια πριν από δύο χρόνια. Είχα προβλήματα με το στομάχι μου για καιρό και, περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν το συμβάν, νόμιζα ότι επρόκειτο για δυσπεψία.

Ήμουν πολύ κουρασμένη, αλλά πίστευα ότι έφταιγαν οι 10ωρες βάρδιες και οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Την ημέρα του εμφράγματος, ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχα μια ελαφριά δύσπνοια, πήγα στη δουλειά, αλλά ο πόνος που νόμιζα ότι ήταν δυσπεψία δεν υποχωρούσε».

Η κατάσταση της Gemma επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας και τελικά οδηγήθηκε στα επείγοντα. «Ο πόνος ανέβαινε στο στήθος και στους ώμους μου. Η νοσοκόμα είπε “ας κάνουμε ένα καρδιογράφημα για καλό και για κακό” και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι. Ξύπνησα σε άλλο νοσοκομείο έχοντας τοποθετήσει επειγόντως στεντ. Αν δεν ήταν εκείνη η νοσοκόμα, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα».

Από το έμφραγμα στην ανακάλυψη της τροφικής δυσανεξίας

Το έμφραγμα χτύπησε αναπάντεχα την Gemma, η οποία ήταν γυμνασμένη και υγιής. Περπατούσε καθημερινά 15 χιλιόμετρα με τον σκύλο της και επισκεπτόταν το γυμναστήριο δύο φορές την εβδομάδα.

«Η ζωή άλλαξε από τότε. Η λήψη φαρμάκων οδήγησε σε αύξηση βάρους και αναγκάστηκα να μειώσω τις ώρες εργασίας μου σε μια δουλειά που λατρεύω. Αλλά είμαι ακόμα εδώ και είμαι ευγνώμων για κάθε μέρα», ανέφερε η ίδια.

Η μάχη με τα χρόνια στομαχικά προβλήματα και η αποκάλυψη της αιτίας

Με την υγεία της να αποτελεί πλέον προτεραιότητα, η Gemma αποφάσισε να αντιμετωπίσει επιτέλους τα στομαχικά προβλήματα που την ταλαιπωρούσαν για χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του έντονου πρηξίματος και του πόνου.

«Ήθελα απλώς να μάθω αν υπήρχε κάποια άλλη αιτία γι’ αυτό, αντί να ακολουθήσω τη διαδρομή των νοσοκομειακών εξετάσεων, τις οποίες είχα χορτάσει. Το στομάχι μου φούσκωνε σαν να ήμουν έξι μηνών έγκυος και ήταν αρκετά επώδυνο. Το είχα αυτό για χρόνια και οι γιατροί το απέδιδαν στο Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS), αλλά πάντα πίστευα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Η εταιρεία Supply Life εξειδικεύεται σε τεστ που μετρούν τα αντισώματα IgG στο αίμα, τα οποία εντοπίζουν την ευαισθησία σε συγκεκριμένες τροφές. Μετά από ένα τέτοιο τεστ, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Gemma είχε δυσανεξία στα γαλακτοκομικά, τα φυτικά γάλατα (ξηρών καρπών), τα εσπεριδοειδή, το κριθάρι, το σιτάρι και το ρύζι.

Τα αποτελέσματα από την αλλαγή στη διατροφή της ήταν άμεσα και εντυπωσιακά: