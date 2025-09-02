Κόρινθος: Στο νοσοκομείο 22χρονος που φέρει τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, φέροντας μαχαιριά στον λαιμό. Ο νεαρός βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το Λέχαιο Κορινθίας.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Κορίνθου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο έσπευσαν η αστυνομία και η Ασφάλεια Κορίνθου, οι οποίες διεξάγουν ανακρίσεις και έρευνες για να διαπιστωθεί πώς και πού έγινε το περιστατικό.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από το αιματηρό συμβάν.