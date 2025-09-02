Μπουρκίνα Φάσο: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για ομοφυλοφιλία

Enikos Newsroom

διεθνή

Η Μπουρκίνα Φάσο, χώρα που κυβερνά στρατιωτική χούντα, υιοθέτησε χθες Δευτέρα νόμο που προβλέπει την επιβολή ποινών φυλάκισης ως και πέντε ετών για «δράστες ομοφυλοφιλικών πράξεων», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ως χθες δεν υπήρχε κάποιος νόμος που να βάζει στο στόχαστρο ειδικά τους ομοφυλόφιλους στην Μπουρκίνα Φάσο, όπου πάντως ζούσαν διακριτικά.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 71 μέλη του διορισμένου –όχι εκλεγμένου– μεταβατικού κοινοβουλίου της χώρας της δυτικής Αφρικής, που υποκαθιστά τη Βουλή αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι στρατιωτικοί, πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

«Ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Εντασό Ροντρίγκ Μπαγιαλά, κατά ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση RTB.

Διευκρίνισε ότι για τους αλλοδαπούς, η ποινή θα είναι η απέλαση από τη χώρα.

Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι εκτός νόμου στο ένα τρίτο των χωρών του κόσμου. Σε κάποιες από αυτές, θεωρούνται ποινικό αδίκημα που επισύρει από ποινές φυλάκισης ως ακόμη και την ποινή του θανάτου.

Στην αφρικανική ήπειρο, η ομοφυλοφιλία είναι ποινικοποιημένη σε περίπου τριάντα χώρες και ορισμένες έκαναν το τελευταίο διάστημα ακόμη πιο αυστηρή τη νομοθεσία τους, όπως ιδίως η Γκάνα και η Ουγκάντα.

