Ισραήλ: Κηδεύτηκαν δύο όμηροι της Χαμάς που εντοπίστηκαν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας

Δύο όμηροι που είχαν απαχθεί στη Λωρίδα της Γάζας και βρέθηκαν νεκροί, κηδεύτηκαν τη Δευτέρα στο Ισραήλ. Οι σοροί τους ταυτοποιήθηκαν και επαναπατρίστηκαν, έπειτα από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού που είχε ανακοινωθεί την περασμένη Παρασκευή.

Πρόκειται για τον 55χρονο Ιλάν Βάις και τον 28χρονο Ιντάν Στίβι. Ο Στίβι ήταν φοιτητής και συμμετείχε ως εθελοντής φωτογράφος στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όπου μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η κηδεία του τελέστηκε στην κοινότητα Κφαρ Μάας, στο κεντρικό Ισραήλ. Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που η μητέρα του, Νταλίτ, στάθηκε μπροστά από το φέρετρο, τυλιγμένο με την ισραηλινή σημαία, και είπε: «Να με συγχωρήσεις που δεν μπόρεσα να σε προστατεύσω». Για σχεδόν έναν χρόνο, η οικογένειά του διατηρούσε την ελπίδα πως ήταν ζωντανός, μέχρι να ενημερωθεί επίσημα ότι είχε χάσει τη ζωή του.

Ο νεαρός φοιτητής είχε επιχειρήσει να διαφύγει από τον χώρο της επίθεσης μαζί με δύο τραυματίες, όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο προσέκρουσε σε δέντρο. Αργότερα, το όχημα βρέθηκε διάτρητο από σφαίρες.

Ο Βάις κηδεύτηκε στο κιμπούτς Μπεερί, στο νότιο Ισραήλ, το οποίο είχε προσπαθήσει να υπερασπιστεί κατά την επίθεση της Χαμάς. Η σύζυγός του, Σίρι, και η κόρη τους, Νόγκα, είχαν επίσης απαχθεί, όμως απελευθερώθηκαν κατά την πρώτη εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Συνολικά, από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ 25 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Η επίθεση της Χαμάς εκείνη την ημέρα είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).