Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα πέθανε ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 31 π.Χ.: Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία του Ακτίου, μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης.
  • 1822: Έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Σπλάντζας, για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της νοτίου Ελλάδος, για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.
  • 1843: H πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το «μνημόνιο», που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα ξεσπάσει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.
  • 1945: Λήγει και επισήμως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου «Μιζούρι» στ’ ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
  • 1958: Διεξάγεται η Μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμμοχώστου, η φονικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ (Φώτης Πίττας, Ανδρέας Κάρυος, Ηλίας Παπακυριακού και Χρίστος Σαμάρας) πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί βρετανοί στρατιώτες.
  • 1966: Ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μ. πίσω από τον Ανατολικογερμανό Βόλφγκανγκ Νορντβινγκ (5,10 μ.), μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις.
  • 1970: Η NASA ανακοινώνει την ακύρωση δύο αποστολών Απόλλων στη Σελήνη: του Απόλλων 15 (η ονομασία επαναχρησιμοποιήθηκε από μεταγενέστερη αποστολή) και του Απόλλων 19.
  • 1990: Η Υπερδνειστερία κηρύσσεται μονομερώς σοβιετική δημοκρατία. Ο Σοβιετικός πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσώφ δηλώνει την απόφαση άκυρη.
  • 1992: Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά τη δυτική ακτή της Νικαράγουας. Ο σεισμός προκάλεσε τσουνάμι με ακόμα περισσότερες ζημιές και απώλειες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 116 άτομα.
  • 1997: Σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο Πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέει ότι «το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον κοσμάκη στη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο». Ακόμα, επισημαίνει ότι «καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό».
  • 1998: Από συντριβή αεροσκάφους McDonnell Douglas MD-11 της ελβετικής εταιρείας «Swiss Air» στον Ατλαντικό Ωκεανό κοντά στο Πέγκις Κόουβ σκοτώνονται και οι 229 επιβαίνοντες.
  • 1998: Οι πιλότοι της Air Canada κάνουν την πρώτη τους απεργία στην ιστορία της εταιρείας.

Γεννήσεις

  • 1878: Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της «Μεγάλης Ιδέας». (Θαν. 31/7/1920)
  • 1883: Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου – μια από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. (Θαν. 11/8/1957)
  • 1901: Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής ποιητής και ψυχαναλυτής. (Θαν. 3/8/1975)
  • 1960: Φωτεινή Ντεμίρη, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1982: Τζόι Μπάρτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής
  • 1983: Ηλίας Βρεττός, Έλληνας τραγουδιστής

Θάνατοι

  • 1877: Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. (Γεν. 1793)
  • 1973: Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, Βρετανός συγγραφέας. («Χόμπιτ», «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών») (Γεν. 3/1/1892)
  • 1984: Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 14/8/1908)
  • 2004: Ελένη Ζαφειρίου, Ελληνίδα ηθοποιός (Γεν. 1916)
  • 2014: Αντώνης Βαρδής, Έλληνας τραγουδοποιός (Γεν. 7/8/1948)
  • 2021: Μίκης Θεοδωράκης, Έλληνας συνθέτης (Γεν. 29/7/1925)
  • 2021: MadClip, Έλληνας ράπερ (Γεν. 25/5/1987)

