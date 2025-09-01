Πιερρακάκης: «Κάθε ευρώ που επενδύεται στα σχολεία, επιστρέφει πολλαπλάσια στο μέλλον μας»

Τη μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση 2.500 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ, μέσω δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, χαιρέτησε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε πέρσι τέτοια εποχή, μέσα από μια δύσκολη πραγματικότητα, όταν σε κάποια σχολεία σοβάδες κρέμονταν δίπλα από υπερσύγχρονους διαδραστικούς πίνακες. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Και αλλάζει», τονίζει στην ανάρτησή του και συμπληρώνει πως «από το βήμα της περσινής ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον αρχικό προϋπολογισμό των 250 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τον Δεκέμβριο του 2024, οι τράπεζες προσέθεσαν ακόμη 100 εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα, με τη νέα συνεισφορά, ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανακαίνιση συνολικά 2.500 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα φτάνει τα 650 εκατομμύρια ευρώ».

Όπως επισημαίνει, «ήδη, με το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, 431 σχολεία σε όλη τη χώρα θα είναι αγνώριστα: Φρεσκοβαμμένα, με νέα προαύλια, καινούργιες τουαλέτες, σύγχρονους αθλητικούς χώρους. Τα σχολεία που αξίζουν τα παιδιά μας».

Καταλήγοντας, ο υπουργός οικονομικών τονίζει πως «έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, ώσπου όλα τα σχολεία να είναι χώροι φιλικοί, που αγκαλιάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όμως η αρχή έγινε και το στοίχημα κερδίζεται. Κάθε ευρώ που επενδύεται στα σχολεία, επιστρέφει πολλαπλάσια στο μέλλον μας. Στα παιδιά, στην κοινωνία, στην ίδια την Ελλάδα».

21:13 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

