Νέο τροχαίο στην Εύβοια: Μηχανή εξετράπη της πορείας της, τραυματίστηκε ο οδηγός

Νέο σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, μία μηχανή που κινείτο στην περιοχή Έξω Παναγίτσα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και βρέθηκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό της μηχανής και να τον μεταφέρουν στην συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.