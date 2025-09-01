Θεσσαλονίκη: Άνδρας και γυναίκα κατηγορούνται για 5 ληστείες και 2 κλοπές – Το επεισοδιακό «χτύπημα» σε ψιλικατζίδικο

Στη σύλληψη μίας γυναίκας και ενός άνδρα. ηλικίας 41 και 49 ετών, για ληστείες και κλοπές από καταστήματα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Κυριακή (31/8) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χθες οι δύο κατηγορούμενη μετέβησαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε η 41χρονη σε κατάστημα ψιλικών στην Πυλαία, όπου ο 49χρονος με απειλή μαχαιριού αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Κατά την είσοδό του στο κατάστημα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος παρεμπόδισε τον 49χρονο και κατά τη διαφυγή του, τού έπεσε το προαναφερόμενο μαχαίρι.

Ακολούθησαν έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό τους, και λίγο αργότερα συνελήφθη η 41χρονη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Το πρωί σήμερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, εντόπισαν και συνέλαβαν και τον 49χρονο στην περιοχή της Επανομής.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους, είχαν προβεί σε, επιπλέον πέντε ληστείες και δύο κλοπές από καταστήματα, που έλαβαν χώρα στις περιοχές των Δήμων Πυλαίας – Χορτιάτη και Τούμπας – Τριανδρίας, αφαιρώντας συνολικά διάφορα προϊόντα αξίας 500 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.050 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.