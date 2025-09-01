Σκοτώθηκε μπροστά στον γιο της προσπαθώντας να βγάλει selfie αφού έκανε bungee jumping – «Ανέβηκε ξανά, γλίστρησε και έπεσε» από ύψος 88 μέτρων

Σκοτώθηκε μπροστά στον γιο της προσπαθώντας να βγάλει selfie αφού έκανε bungee jumping – «Ανέβηκε ξανά, γλίστρησε και έπεσε» από ύψος 88 μέτρων
Μια τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια μιας 45χρονης γυναίκας, με καταγωγή από τη Ρωσία, να βγάλει μια αναμνηστική σέλφι φωτογραφία ανήμερα των γενεθλίων της, λίγα λεπτά έπειτα από ένα επιτυχημένο άλμα με σχοινί (μπάντζι τζάμπινγκ) από ύψος σχεδόν 90 μέτρων, μπροστά στα μάτια του γιου της.

Η Elizaveta «Liza» Gushchina, λάτρης των extreme sports, «γλίστρησε και έπεσε» από τον ίδιο πύργο ύψους περίπου 88 μέτρων, από τον οποίο λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ολοκληρώσει με επιτυχία ένα θεαματικό άλμα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Δίπλα της βρισκόταν ο 23χρονος γιος της, Nikita, που παρακολούθησε συγκλονισμένος την πτώση, στον εγκαταλελειμμένο πύργο στην Παβλόβσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

«Χωρίς σχοινιά ασφαλείας, ανέβηκε ξανά, γλίστρησε και έπεσε» από ύψος 88 μέτρων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda, που ελέγχεται από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.


Η μητέρα δύο παιδιών είχε μοιραστεί λίγο νωρίτερα βίντεο από το άλμα της, στο οποίο αιωρείται με ένα «ελαστικό σχοινί» λίγο πάνω από το έδαφος.

Στο υλικό ακούγεται να γελά πριν πει «Πάμε!», ενώ στη διάρκεια της πτώσης φωνάζει με ενθουσιασμό.

Η Gushchina δεν είχε υποστεί καμία κάκωση από το «εορταστικό» άλμα της, όμως σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ανέβηκε ξανά στον πύργο για να «βγάλει μια σέλφι ως ενθύμιο», πριν χάσει την ισορροπία της και πέσει στο κενό.

Η εταιρεία 23block, που διαχειρίζεται την εγκατάσταση μπάντζι τζάμπινγκ, ανακοίνωσε: «Υπό τραγικές συνθήκες, η “Liza”, έφυγε από τη ζωή. Η Elizaveta Gushchina, μαζί με τον γιο της Nikita, ήταν μέλος της αθλητικής μας ομάδας. Τώρα όλη η ομάδα θρηνεί την απώλειά της. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για εμάς».

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατό της. Όπως αναφέρθηκε, «θα διαπιστώσουν εάν οι διοργανωτές συμμορφώθηκαν με το νόμο κατά την παροχή των υπηρεσιών».

