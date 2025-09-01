Πρώην αεροσυνοδός αποκαλύπτει το μόνο πράγμα που δεν θα έκανε ποτέ εάν καθόταν σε αεροπλάνο

Όλοι όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο, έχουν αναρωτηθεί πόσο καθαρό είναι το περιβάλλον γύρω τους. Μια πρώην αεροσυνοδός προχώρησε σε μια αποκάλυψη για την καθαριότητα στα αεροπλάνα. Μάθετε γιατί το σημείο που νομίζατε ότι είναι το πιο ασφαλές, μπορεί να αποτελεί εστία μικροβίων.

Γιατί το παράθυρο του αεροπλάνου αποτελεί εστία μικροβίων

Ένα από τα πιο περιζήτητα καθίσματα στο αεροπλάνο είναι αυτό δίπλα στο παράθυρο. Ωστόσο, μια πρώην αεροσυνοδός, η Cierra Mistt, γνωστή μέσω του TikTok, έχει έναν σοβαρό λόγο για τον οποίο θα το απέφευγε. Η ίδια εφιστά την προσοχή, ειδικά για όσους επιλέγουν τη θέση του παραθύρου για να ξαπλώσουν ή για να απολαύσουν τη θέα.

Η Cierra εξήγησε πως, παρόλο που τα συνεργεία καθαρισμού μπαίνουν στο αεροπλάνο μετά την αποβίβαση των επιβατών, δεν γίνεται ο σχολαστικός καθαρισμός που νομίζουμε. «Κατά τη διάρκεια του COVID, οι εταιρείες καθάριζαν σε βάθος τα τραπεζάκια και τις ζώνες ασφαλείας. Ωστόσο, στις μέρες μας, ο καθαρισμός γίνεται κυρίως για να μαζέψουν τα σκουπίδια και να τακτοποιήσουν τον χώρο», τονίζει η ίδια.

Η ίδια αναφέρει πως όταν οι αεροπορικές εταιρείες παρέχουν μαντηλάκια για την απολύμανση της επιφάνειας του τραπεζιού, θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε το παράθυρο. «Εάν ήμουν στη θέση σας, αντί να σκουπίζω τα τραπεζάκια και τις ζώνες ασφαλείας που μόλις καθάρισαν, θα χρησιμοποιούσα το μαντηλάκι για να καθαρίσω το παράθυρο, γιατί, όπως και το πάτωμα της τουαλέτας, δεν έχει καθαριστεί ποτέ».

Η ανάρτηση της Cierra έγινε viral και τα σχόλια από άλλους χρήστες έρχονται να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς της. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τους επιτρέπεται να μην καθαρίζουν τίποτα! Είναι φρικτό!», σημείωσε ένας χρήστης. «Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν αφαίρεσαν καν την λιωμένη σοκολάτα από τη θέση και τον δίσκο που άφησε ο προηγούμενος επιβάτης», ανέφερε ένας άλλος χρήστης.

Είναι τελικά ασφαλής η θέση δίπλα στο παράθυρο;

Ενώ το παράθυρο μπορεί να είναι βρώμικο, φαίνεται ότι είναι ταυτόχρονα και το πιο ασφαλές κάθισμα για την υγεία σας. Μελέτη του Travel & Leisure διαπίστωσε ότι οι επιβάτες που κάθονται στο παράθυρο έχουν λιγότερες πιθανότητες να έρθουν σε επαφή με μικρόβια, καθώς βρίσκονται πιο μακριά από τον διάδρομο όπου περνούν συχνά οι αεροσυνοδοί και άλλοι επιβάτες. Οι επιβάτες που κάθονται στον διάδρομο είναι πιο πιθανό να σηκώνονται συχνά, αυξάνοντας την έκθεσή τους σε βακτήρια.

Συνολικά, φαίνεται ότι η καλύτερη επιλογή είναι να καθαρίσετε τον χώρο σας πριν από την απογείωση, ανεξάρτητα από το πού κάθεστε. Το να έχετε μαζί σας αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια είναι ο πιο απλός τρόπος να διασφαλίσετε ένα καθαρό περιβάλλον.