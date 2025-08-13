Αεροσυνοδός αποκαλύπτει το Νο1 ρούχο που δεν πρέπει να φοράτε «ποτέ» στο αεροπλάνο

Αεροσυνοδός αποκαλύπτει το Νο1 ρούχο που δεν πρέπει να φοράτε «ποτέ» στο αεροπλάνο
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αεροσυνοδός προειδοποιεί τους ταξιδιώτες για ένα συγκεκριμένο ρούχο που δεν πρέπει ποτέ να φορούν στο αεροπλάνο. Η συμβουλή έρχεται ως μέρος ευρύτερων οδηγιών για την αποφυγή της έκθεσης σε μικρόβια και τη σημασία της προσωπικής προστασίας κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Αεροσυνοδός αποκαλύπτει το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ταξιδιώτες στην επιβίβαση

Το Νο1 ρούχο που δεν πρέπει να φοράτε στο αεροπλάνο, σύμφωνα με αεροσυνοδό

Ο Tommy Cimato, μέλος πληρώματος καμπίνας με πολυετή εμπειρία, συμβουλεύει τους επιβάτες να αποφεύγουν τα κοντά παντελόνια (σορτς). Ο λόγος; Η άμεση επαφή του δέρματος με τις επιφάνειες του αεροπλάνου. «Ποτέ δεν ξέρετε πόσο καθαρό είναι το κάθισμα, οπότε εάν φοράτε παντελόνι, θα εκτεθείτε σε λιγότερα μικρόβια», επισημαίνει ο ειδικός. Τα μακριά παντελόνια δημιουργούν ένα επιπλέον φράγμα ενάντια στα αόρατα μικρόβια που μπορεί να βρίσκονται στα καθίσματα και σε άλλες επιφάνειες της καμπίνας.

Σύμφωνα με τον Cimato, άλλα σημεία με υψηλό μικροβιακό φορτίο στο αεροπλάνο είναι τα εξής:

Αεροσυνοδός προειδοποιεί: Αυτό είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι επιβάτες με την βαλίτσα τους
  • Παράθυρα: «Μην κοιμάστε ή ακουμπάτε το κεφάλι σας στο παράθυρο. Δεν είστε ο μόνος που το έχει κάνει και δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι ή παιδιά έχουν σκουπίσει τα χέρια τους ή άλλα πράγματα σε όλο το παράθυρο».
  • Κουμπί στο καζανάκι: «Μην αγγίζετε ποτέ το κουμπί στο καζανάκι με γυμνά χέρια. Είναι ειλικρινά απλά εξαιρετικά ανθυγιεινό και αρκετά αηδιαστικό, οπότε όταν τραβάτε το καζανάκι, χρησιμοποιήστε μια χαρτοπετσέτα ή χαρτί υγείας που βρίσκεται στην τουαλέτα».

Οι περιοχές στο αεροπλάνο με τα περισσότερα μικρόβια

Η Jamila Hardwick, μια Αμερικανίδα αεροσυνοδός, επιβεβαιώνει ότι ορισμένες περιοχές στα αεροπλάνα σπάνια καθαρίζονται σχολαστικά λόγω χρονικών περιορισμών. Τα τραπεζάκια αναφέρονται συχνά ως μία από τις πιο «βρώμικες» επιφάνειες. Το 2019, το Insurancequotes.com αποκάλυψε ότι τα τραπεζάκια μπορούν να φιλοξενήσουν κατά μέσο όρο περίπου 11.595 μονάδες σχηματισμού αποικιών μικροβίων, καθιστώντας τα εστία βακτηρίων.

Αν και κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 οι αεροπορικές εταιρείες ενέτειναν δραματικά τα πρωτόκολλα καθαρισμού τους, απολυμαίνοντας σχολαστικά τις καμπίνες πριν και μετά από κάθε ταξίδι, η ευθύνη για την προσωπική υγιεινή παραμένει σημαντική. Η συμβουλή πλέον είναι οι επιβάτες να καθαρίζουν οι ίδιοι τα τραπεζάκια τους.

Συμβουλές για να προστατεύσετε την υγεία σας όταν ταξιδεύετε

  • Επιλέξτε μακριά παντελόνια για να ελαχιστοποιήσετε την άμεση επαφή του δέρματος με τις επιφάνειες.
  • Αποφύγετε να ακουμπάτε το κεφάλι σας ή τα χέρια σας στα παράθυρα.
  • Χρησιμοποιήστε χαρτοπετσέτα ή χαρτί υγείας όταν αγγίζετε το κουμπί στο καζανάκι της τουαλέτας του αεροπλάνου.
  • Καθαρίστε το τραπεζάκι σας με αντισηπτικά μαντηλάκια, πριν τη χρήση.
  • Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ενημερώστε αμέσως το πλήρωμα καμπίνας για βοήθεια.

