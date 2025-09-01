58χρονη πέθανε σε κλινική ευθανασίας στην Ελβετία χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά της – Τους είπε ότι θα πήγαινε διακοπές στη Λιθουανία

Μια 58χρονη Ιρλανδή, η Μόριν Σλάου, πέθανε σε ελβετική κλινική ευθανασίας χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά της, περνώντας τις τελευταίες ώρες της ζωής της μιλώντας με έναν διαδικτυακό φίλο της στο TikTok, που δεν είχε συναντήσει ποτέ.

Η Σλάου είχε πληρώσει κρυφά 13.000 λίρες για να τερματίσει τη ζωή της στην κλινική Pegasos στην πόλη της Βασιλείας. Όταν ταξίδεψε αεροπορικώς για την Ελβετία στις 8 Ιουλίου, η οικογένειά της πίστευε ότι ταξίδευε στη Λιθουανία με έναν φίλο.

Δύο μέρες αργότερα πέθανε στην κλινική, ακούγοντας τη γκόσπελ μουσική του Έλβις Πρίσλεϊ.

«Νιώθω σαν να ζω στην κόλαση»

Σε συγκλονιστικά μηνύματα προς τον διαδικτυακό της φίλο, η ίδια περιέγραψε τον πόνο που βίωνε.

«Δεν είμαι ο εαυτός μου. Νιώθω σαν να ζω στην κόλαση τον τελευταίο χρόνο και δεν είναι καλό. Ξυπνάω κλαίγοντας, τρέμοντας, για όλα, γιατί ζω συνεχώς με φόβο, και δεν είναι έτσι που θέλω να ζω», του είχε γράψει.

«Ο Θεός δεν θα ήθελε να πεθάνω μόνη. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να υποφέρουν μέχρι τέλους σαν καταραμένα σκυλιά. Ούτε καν θα άφηνα το σκυλί μου να υποφέρει όπως μου επετράπη να υποφέρω εγώ».

Λίγες ημέρες πριν, είχε παραδεχθεί ότι ήταν διχασμένη για την απόφασή της και φοβόταν για την «κόλαση».

«Ξέρω ότι με αγαπούν πολλοί άνθρωποι. Δεν θα πω ότι συμφωνώ με την αυτοκτονία – αλλά με την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ίσως, όταν οι άνθρωποι υποφέρουν πραγματικά. Τώρα είμαι διχασμένη, θα πληγώσω πολλούς και δεν μου αρέσει να το κάνω. Αλλά δεν βλέπω άλλη διέξοδο».

Δεν είχε ενημερωθεί η οικογένειά της

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι δεν είχε προειδοποιηθεί από την κλινική και ότι τα έγγραφα που δήλωναν ενημέρωση των συγγενών ήταν πλαστά.

Ο διαδικτυακός φίλος αμφισβήτησε ότι η Σλάου είχε την ψυχική ικανότητα να πάρει αυτή την απόφαση μόνη της.

«Δεν νομίζω ότι η Μόριν είχε την ψυχική υγεία να πάρει την απόφαση που πήρε και δεν νομίζω ότι η εταιρεία στην οποία πλήρωσε μεγάλο ποσό για να τη σκοτώσει έλεγξε επαρκώς την αυθεντικότητα της επιστολής και του email της κόρης της», δήλωσε.

Η κόρη της, Μέγκαν, περιέγραψε με φρίκη ότι τα λείψανα επιστράφηκαν μέσω ταχυδρομείου. «Ήταν απλώς στο πίσω μέρος ενός βαν κάπου, και ακολουθούσα έναν αριθμό αποστολής σα να ήταν δέμα», σημείωσε.

Τα προβλήματα της 58χρονης

Η ζωή της Σλάου είχε σημαδευτεί από κακοποιήσεις, την απώλεια των τριών αδελφών της και χρόνιο πόνο. Είχε υποστηρίξει επίσης ότι, όταν ήταν 3 ετών την είχε απαγάγει η μητέρα της και μετακόμισαν στην Ιρλανδία, χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας της.

Τον τελευταίο χρόνο πίστευε ότι είχε σηπτικό σοκ, αλλά ισχυριζόταν ότι οι γιατροί την «παραμέλησαν».

Ένα χρόνο πριν είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει λόγω έντονου πόνου στην πλάτη.

Αυστηροποίηση των κανόνων

Μετά τον θάνατό της, η κλινική Pegasos ανακοίνωσε αυστηροποίηση των κανόνων: δεν θα δέχεται πλέον αιτούντες χωρίς συγγενείς, εκτός αν αυτοί παρέχουν αντίγραφα διαβατηρίου και συμμετάσχουν σε βιντεοκλήση.

Η Pegasos δεν χρησιμοποιεί τη συσκευή ευθανασίας «Sarco pod», αλλά συνεχίζει να προσφέρει μεθόδους που επιτρέπουν την παρουσία οικογένειας και φίλων.

Οι ασθενείς εισέρχονται στην κάψουλα και πατώντας ένα κουμπί, το εσωτερικό της γεμίζει με άζωτο, οδηγώντας σε απώλεια συνείδησης και θάνατο μέσα σε 10 λεπτά.

Μετά τον θάνατο μιας 64χρονης Αμερικανίδας στο Sarco pod, η αστυνομία έκανε πολλές συλλήψεις. Ο εισαγγελέας του καντονιού Σαφχάουζεν δήλωσε ότι οι δημιουργοί της κάψουλας είχαν προειδοποιηθεί να μην χρησιμοποιήσουν τη συσκευή στην περιοχή, αλλά η προειδοποίηση αγνοήθηκε.

Ο εφευρέτης ανέφερε ότι αναπτύσσει νέα συσκευή, ένα εμφύτευμα «διακόπτη θανάτου», που θα επιτρέπει σε ασθενείς με άνοια να καθορίζουν εκ των προτέρων την ώρα του θανάτου τους.