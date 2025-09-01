Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Κραυγές αγωνίας για τα «παιδιά κάτω από τα ερείπια» – Δραματική έκκληση των Ταλιμπάν για άμεση βοήθεια

Ένας φονικός σεισμός έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν την Κυριακή τα μεσάνυχτα, προκαλώντας τουλάχιστον 800 θανάτους και 2.500 τραυματίες, ενώ οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να φτάσουν στις απομονωμένες ορεινές περιοχές λόγω της κακοκαιρίας και του δύσβατου εδάφους.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο σεισμός σκότωσε 812 ανθρώπους στις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 2.800.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ, χωρίς αναφορές για θύματα ή ζημιές εκεί.

Ο Φίλιππο Γκράντι, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σχολίασε ότι ο σεισμός ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες ανθρωπιστικές προκλήσεις στο Αφγανιστάν και κάλεσε τους διεθνείς δωρητές να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ανακούφισης.

«Αυτό προσθέτει θάνατο και καταστροφή σε άλλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ξηρασίας και της αναγκαστικής επιστροφής εκατομμυρίων Αφγανών από γειτονικές χώρες», έγραψε στο X.

«Ελπίζουμε ότι η κοινότητα των δωρητών δεν θα διστάσει να στηρίξει τις προσπάθειες ανακούφισης».

A major earthquake has caused many casualties in Afghanistan. This adds death and destruction to other challenges including drought and the forced return of millions of Afghans from neighbouring countries. Hopefully the donor community will not hesitate to support relief efforts. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) September 1, 2025

Το καθεστώς των Ταλιμπάν ζητά βοήθεια

Η καταστροφή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους πόρους της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, που ήδη αντιμετωπίζει κρίσεις λόγω της απότομης μείωσης της ξένης βοήθειας και της απέλασης εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών από γειτονικές χώρες.

Ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Καμπούλ, κάλεσε για διεθνή βοήθεια, λέγοντας: «Την χρειαζόμαστε επειδή εδώ πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα σπίτια τους».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι αντιμετωπίζουν μια κρίση, καθώς ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός χρειάζεται επείγουσα βοήθεια.

«Μέχρι στιγμής, καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει για να προσφέρει υποστήριξη στις προσπάθειες διάσωσης ή ανακούφισης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν.

Αργότερα, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια «σύμφωνα με τις ανάγκες του Αφγανιστάν και εντός των δυνατοτήτων της».

Την ίδια στιγμή, ο ΥΠΕΞ της Ινδίας, Σουμπραχμανιαμ Τζαϊσάνκαρ, δήλωσε ότι η χώρα του έχει παραδώσει 1.000 οικογενειακές σκηνές στη Καμπούλ και μεταφέρει 15 τόνους τροφίμων στην Κουνάρ, με περαιτέρω υλικοτεχνική βοήθεια να αποστέλλεται από την Τρίτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η αποστολή του οργανισμού στο Αφγανιστάν προετοιμάζεται να βοηθήσει τους πληγέντες.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς.

Η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης προειδοποίησε ότι ο σεισμός αναμένεται να «ξεπεράσει σε κλίμακα τις ανθρωπιστικές ανάγκες» που προκάλεσε η καταστροφή του 2023.

Δυσκολίες διάσωσης

Ολόκληροι δρόμοι και κοινότητες έχουν αποκοπεί από την πρόσβαση σε κοντινές πόλεις ή νοσοκομεία, ενώ 2.000 τραυματίες καταγράφηκαν μέσα στις πρώτες 12 ώρες, σύμφωνα με τη Σερίν Ιμπραΐμ, διευθύντρια της τοπικής οργάνωσης παροχής βοήθειας.

«Αν και καταφέραμε να κινηθούμε γρήγορα, ανησυχούμε βαθιά για την επιπλέον πίεση που θα ασκηθεί στη συνολική ανθρωπιστική ανταπόκριση στο Αφγανιστάν», δήλωσε.

«Οι περικοπές παγκόσμιας χρηματοδότησης έχουν δυσκολέψει δραματικά την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στην συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση».

Οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν σε απομονωμένες ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν, όπου σπίτια από λάσπη κατέρρευσαν.

Η Κέιτ Κέρι από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (UNOCHA) δήλωσε: «Η περιοχή του σεισμού είχε πληγεί από έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες 24-48 ώρες, οπότε ο κίνδυνος κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων είναι σημαντικός – γι’ αυτό πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι».

Εξήγησε επίσης ότι οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να απομακρύνουν τα νεκρά ζώα γρήγορα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των υδάτων.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς οι ομάδες διάσωσης φτάνουν σε πιο απομονωμένα σημεία.

Ο σεισμός έχει δυσκολέψει επίσης τις επικοινωνίες. Κλειστοί δρόμοι αναγκάζουν τους εργαζόμενους ανθρωπιστικής βοήθειας να περπατήσουν τέσσερις έως πέντε ώρες για να φτάσουν στους επιζώντες.

Δεκάδες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από και προς το αεροδρόμιο Νανγκαρχάρ για τη μεταφορά τραυματιών στα νοσοκομεία.

Ο Σαράφατ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, σημείωσε ότι πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμα αναφέρει στοιχεία θυμάτων και ότι «οι αριθμοί αναμένεται να αλλάξουν», καθώς συνεχίζονται οι καταγραφές.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Μουτζαχίντ, είπε ότι ελικόπτερα έχουν φτάσει σε κάποιες περιοχές, αλλά οι οδικές μετακινήσεις παραμένουν δύσκολες.

«Υπάρχουν χωριά όπου οι τραυματίες και οι νεκροί δεν έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, γι’ αυτό οι αριθμοί μπορεί να αυξηθούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Παιδιά είναι κάτω από τα ερείπια»

Ένας κάτοικος της επαρχίας Νουργκάλ δήλωσε πως σχεδόν ολόκληρο το χωριό του έχει καταστραφεί. «Παιδιά είναι κάτω από τα ερείπια. Οι ηλικιωμένοι είναι κάτω από τα ερείπια. Οι νέοι είναι κάτω από τα ερείπια», είπε, ζητώντας βοήθεια.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν και να μας βοηθήσουν να βγάλουμε όσους είναι θαμμένους».

«Περάσαμε όλη τη νύχτα με φόβο και άγχος γιατί οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να γίνει κι άλλος σεισμός», είπε ο Ζιαούλ Χακ Μοχαμαντί, φοιτητής στην Αλ-Φαλάχ.

Ένας επιζών περιέγραψε πως το σπίτι του κατέρρευσε μπροστά στα μάτια του και είδε ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια.

Ο Σαντικουλλάχ από την περιοχή Μάζα Ντάρα ξύπνησε από έναν «βαθύ θόρυβο» που «έμοιαζε με καταιγίδα», έτρεξε να σώσει τα παιδιά του και κατάφερε να βγάλει τρία έξω.

«Ο μισός είχα θαφτεί και δεν μπορούσα να βγω», είπε από το νοσοκομείο του Νανγκαρχάρ.

«Η γυναίκα μου και οι δύο γιοι μου είναι νεκροί, και ο πατέρας μου είναι τραυματισμένος και στο νοσοκομείο μαζί μου. Μείναμε παγιδευμένοι για τρεις έως τέσσερις ώρες μέχρι να φτάσουν άνθρωποι από άλλες περιοχές και μας απελευθέρωσαν».

«Ένιωσα σαν να κουνιόταν όλο το βουνό», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press