Burning Man: Σοκ με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε «λίμνη αίματος» στο φεστιβάλ – Σε εξέλιξη έρευνα για ανθρωποκτονία

Enikos Newsroom

διεθνή

Burning Man: Σοκ με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε «λίμνη αίματος» στο φεστιβάλ – Σε εξέλιξη έρευνα για ανθρωποκτονία
Φωτογραφία: AP

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σκίασε τη φετινή διοργάνωση του Burning Man στη Νεβάδα, στις ΗΠΑ, καθώς οι αρχές εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα μέσα σε «λίμνη αίματος» το βράδυ του Σαββάτου, την ώρα που καιγόταν το εμβληματικό ξύλινο ομοίωμα στο επίκεντρο του φεστιβάλ.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Pershing, το πτώμα, που περιγράφεται ως λευκός ενήλικας, βρέθηκε «ξαπλωμένο στο έδαφος» λίγο μετά τις 9 το βράδυ, περίπου 177 χιλιόμετρα βόρεια του Ρίνο, στην έρημο Black Rock.


Ο άνδρας εντοπίστηκε από έναν άλλο συμμετέχοντα στο Burning Man, ο οποίος αμέσως ειδοποίησε τις αρχές και ανέφερε ότι είδε «έναν άνδρα να κείτεται μέσα σε μια λίμνη αίματος».

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ έχουν ήδη ανακρίνει αρκετούς συμμετέχοντες.


Η σορός, που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, μεταφέρθηκε στο γραφείο ιατροδικαστή.

«Παρότι η πράξη αυτή φαίνεται να είναι ένα μεμονωμένο έγκλημα, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει πάντα να είναι σε επαγρύπνηση για το περιβάλλον και τις γνωριμίες τους», δήλωσε το γραφείο του σερίφη.


Οι διοργανωτές του Burning Man διαβεβαίωσαν ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και κάλεσαν τους συμμετέχοντες να μην παρεμποδίσουν την έρευνα.


«Η ασφάλεια και η ευημερία της κοινότητάς μας είναι υψίστης σημασίας», τόνισαν, προσθέτοντας πως διατίθενται υπηρεσίες στήριξης, μεταξύ των οποίων και ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ υπάρχει δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi ώστε οι παρευρισκόμενοι να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους.

Το τραγικό γεγονός συνέβη στο φινάλε του φεστιβάλ που ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου, προσελκύοντας περισσότερους από 70.000 ανθρώπους στη μέση της ερήμου για να παρακολουθήσουν την καύση του ξύλινου ανδρείκελου ύψους 30 μέτρων, από το οποίο πήρε το όνομά του το Burning Man.


Η γιορτή αυτή έχει τις ρίζες της στο 1986, όταν ένα ξύλινο ομοίωμα ύψους 2,5 μέτρων πυρπολήθηκε στην παραλία Baker του Σαν Φρανσίσκο, με την παράδοση να εξελίσσεται σε ετήσια διοργάνωση στην έρημο Black Rock.

Με πληροφορίες από: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πολιτεία και Παπαστράτος ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτ...

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Στις 610.110 ανήλθαν οι οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025

Λαγκάρντ: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η ανάμειξη του Τραμπ στην αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα – Τι είπ...

Αυτοί είναι οι πιο απλοί τρόποι για να κάνετε τα Windows 11 να λειτουργούν σαν Windows 10

Hubble: Εστίασε στον σχηματισμό άστρων ενός γαλαξία και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά
περισσότερα
16:35 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΕ: Νέα «δορυφορική ασπίδα» μετά τις παρεμβολές στο σύστημα GPS του αεροσκάφους της Φον ντερ Λάιεν – Είχαν γίνει προειδοποιήσεις για λήψη μέτρων από το 2022

Ένα σοβαρό περιστατικό ηλεκτρονικής παρεμβολής ανάδειξε την ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής...
14:20 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τσαρλς Σπένσερ: Τα λουλούδια που πήγε στον τάφο της πριγκίπισσας Νταϊάνα – «Μία μέρα που δεν αντέχεται»

Ο Τσαρλς Σπένσερ, ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τίμησε τη μνήμη της 28 χρόνια...
14:05 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: Επιβεβαίωσε την παρεμβολή στο GPS του αεροπλάνου της Φον Ντερ Λάιεν

Επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δημοσίευμα των Financial Times και ανέφερε ότι η Ούρσουλα ...
13:25 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν σε Ερντογάν: «Αξιόπιστος εταίρος η Τουρκία – Στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Μόσχας και Άγκυρας»

Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και δοκιμασμένος στον χρόνο εταίρος της Ρωσίας και η ενεργειακ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix