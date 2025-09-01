Burning Man: Σοκ με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε «λίμνη αίματος» στο φεστιβάλ – Σε εξέλιξη έρευνα για ανθρωποκτονία

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σκίασε τη φετινή διοργάνωση του Burning Man στη Νεβάδα, στις ΗΠΑ, καθώς οι αρχές εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα μέσα σε «λίμνη αίματος» το βράδυ του Σαββάτου, την ώρα που καιγόταν το εμβληματικό ξύλινο ομοίωμα στο επίκεντρο του φεστιβάλ.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Pershing, το πτώμα, που περιγράφεται ως λευκός ενήλικας, βρέθηκε «ξαπλωμένο στο έδαφος» λίγο μετά τις 9 το βράδυ, περίπου 177 χιλιόμετρα βόρεια του Ρίνο, στην έρημο Black Rock.

Burning Man attendee found in ‘pool of blood’ as cops launch murder probe https://t.co/eLlvOK14CH pic.twitter.com/LnnyWRiaqn — New York Post (@nypost) August 31, 2025



Ο άνδρας εντοπίστηκε από έναν άλλο συμμετέχοντα στο Burning Man, ο οποίος αμέσως ειδοποίησε τις αρχές και ανέφερε ότι είδε «έναν άνδρα να κείτεται μέσα σε μια λίμνη αίματος».

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ έχουν ήδη ανακρίνει αρκετούς συμμετέχοντες.

Burning Man officials said the victim was lying on the ground in “a pool of blood,” with the sheriff’s office confirming he was an event participant. Read more: https://t.co/XAvT7l4NIN pic.twitter.com/WbK0aqdbBk — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 31, 2025



Η σορός, που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, μεταφέρθηκε στο γραφείο ιατροδικαστή.

«Παρότι η πράξη αυτή φαίνεται να είναι ένα μεμονωμένο έγκλημα, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει πάντα να είναι σε επαγρύπνηση για το περιβάλλον και τις γνωριμίες τους», δήλωσε το γραφείο του σερίφη.

The colors and sounds at the Burning Man after darkpic.twitter.com/iRfr0aD050 — Massimo (@Rainmaker1973) August 24, 2025



Οι διοργανωτές του Burning Man διαβεβαίωσαν ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και κάλεσαν τους συμμετέχοντες να μην παρεμποδίσουν την έρευνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Burning Man Project (@burningman)



«Η ασφάλεια και η ευημερία της κοινότητάς μας είναι υψίστης σημασίας», τόνισαν, προσθέτοντας πως διατίθενται υπηρεσίες στήριξης, μεταξύ των οποίων και ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ υπάρχει δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi ώστε οι παρευρισκόμενοι να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους.

Το τραγικό γεγονός συνέβη στο φινάλε του φεστιβάλ που ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου, προσελκύοντας περισσότερους από 70.000 ανθρώπους στη μέση της ερήμου για να παρακολουθήσουν την καύση του ξύλινου ανδρείκελου ύψους 30 μέτρων, από το οποίο πήρε το όνομά του το Burning Man.

til next time burning man 🫶 pic.twitter.com/bqdH9KPIAE — John Summit (@johnsummit) August 30, 2025



Η γιορτή αυτή έχει τις ρίζες της στο 1986, όταν ένα ξύλινο ομοίωμα ύψους 2,5 μέτρων πυρπολήθηκε στην παραλία Baker του Σαν Φρανσίσκο, με την παράδοση να εξελίσσεται σε ετήσια διοργάνωση στην έρημο Black Rock.

Με πληροφορίες από: Associated Press