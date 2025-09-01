Κόκκινο κρεμμύδι: Πώς μπορεί να κάνει την ηλιακή ενέργεια πιο βιώσιμη – Το μυστικό που ανακάλυψαν επιστήμονες

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Κόκκινο κρεμμύδι: Πώς μπορεί να κάνει την ηλιακή ενέργεια πιο βιώσιμη - Το μυστικό που ανακάλυψαν επιστήμονες
Φωτογραφία: Freepik

Η χρωστική του κόκκινου κρεμμυδιού μπορεί να είναι το συστατικό που λείπει για την ενίσχυση της προστασίας των ηλιακών κυττάρων από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Οι οικιακές συσκευές σύντομα μπορεί να λειτουργούν χωρίς μπαταρία – Επιστήμονες κατασκεύασαν μικροσκοπικά ηλιακά κύτταρα που τροφοδοτούνται από το φως του σπιτιού

Γενικά, τα ηλιακά κύτταρα, περιβάλλονται από μια μεμβράνη με βάση το πετρέλαιο, για την προστασία τους από την φθορά που προκαλείται από τη UV ακτινοβολία. Οι μεμβράνες αυτές, περιλαμβάνουν υλικά με βάση το πετρέλαιο, όπως είναι το πολυβινυλοφθορίδιο (PVF) και το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET).

Στην προσπάθεια να προωθηθεί η χρήση μεμβρανών από πιο βιώσιμα, βιολογικά υλικά, η νανοκυτταρίνη έχει αναδειχθεί ως κορυφαία επιλογή. Η νανοκυτταρίνη προέρχεται από φυτικά υλικά και παράγεται με τη διάσπαση της κυτταρίνης σε ίνες νανοκλίμακας.

Επανάσταση στην επιστήμη: Ερευνητές χρησιμοποίησαν βλαστοκύτταρα από φρονιμίτες για να θεραπεύσουν σοβαρές ασθένειες

Οι ερευνητές πίσω από την νέα μελέτη, ανακάλυψαν πως, ο συνδυασμός της νανοκυτταρίνης με μια χρωστική από εκχύλισμα φλούδας κόκκινου κρεμμυδιού, προσφέρει «πολύ αποτελεσματική προστασία από την UV ακτινοβολία».

Η ομάδα, δημοσίευσε τα αποτελέσματά της στις 24 Φεβρουαρίου, στο ACS Applied Optical Materials.

Καρκίνος του παγκρέατος: Πρωτοποριακή θεραπεία – «Δούρειος Ίππος» σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να επηρεάζει τα υγιή

 

Φωτογραφία: ACS Applied Optical Materials
Φωτογραφία: ACS Applied Optical Materials

 

Η μελέτη αναφέρει ότι, μια προστατευτική μεμβράνη από το υλικό αυτό, εξαλείφει το 99.9% της ακτινοβολίας UV, μέχρι και μήκος κύματος 400 νανόμετρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φίλτρο ξεπέρασε σε απόδοση ένα εμπορικό φίλτρο, βασισμένο σε PET που διατίθεται στην αγορά.

Αυτό αποτελεί μια «υποσχόμενη επιλογή σε εφαρμογές όπου το προστατευτικό υλικό πρέπει να είναι βιολογικής προέλευσης», εξηγεί ο Rustem Nizamov, υποψήφιος διδάκτορας και ερευνητής στο πανεπιστήμιο Turku της Φιλανδίας, σε δήλωσή του.

Ανταλλαγή ζωτικής σημασίας

Στην μελέτη, οι ερευνητές συνέκριναν την ανθεκτικότητα των τεσσάρων προστατευτικών μεμβρανών που δημιουργούνται από νανοΐνες κυτταρίνης. Αυτές υποβλήθηκαν σε διάφορες επεξεργασίες με εκχύλισμα κόκκινου κρεμμυδιού, λιγνίνη — ένα πολυμερές που βρίσκεται στα τοιχώματα ορισμένων φυτικών κυττάρων — και ιόντα σιδήρου

Ενώ όλες προσέφεραν επαρκή προστασία απέναντι στην ακτινοβολία UV, η επιλογή της χρωστικής από το κόκκινο κρεμμύδι, αποδείχθηκε η πιο αποτελεσματική.

Τα ηλιακά κύτταρα αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα: η υπεριώδης ακτινοβολία κάτω από 400 nm μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής, αναφέρεται στην μελέτη. Ωστόσο, η διαπερατότητα του ορατού φωτός – μήκη κύματος μεταξύ 700 και 1.200 nm – είναι καθοριστική για να μπορεί το κύτταρο να μετατρέπει την ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια.

Έχοντας αυτό υπόψη, η δημιουργία ενός υλικού που προστατεύει το ηλιακό κύτταρο και διευκολύνει την απορρόφηση της ενέργειας, είναι καθοριστικής σημασίας. Η λιγνίνη για παράδειγμα, έχει σκούρο καφέ χρώμα, το οποίο «περιορίζει τη χρήση της σε διαφανείς μεμβράνες», σύμφωνα με τη δήλωση.

 

Φωτογραφία: ACS Applied Optical Materials
Φωτογραφία: ACS Applied Optical Materials

 

«Η διαπερατότητα αυτών των μεμβρανών που περιέχουν λιγνίνη είναι συνήθως 50% μεταξύ 400 και 600 nm και το πολύ 85% πάνω από 600 nm», προσθέτουν οι ερευνητές.

Συγκριτικά, η μεμβράνη νανοκυτταρίνης που ήρθε σε επαφή με χρωστική κόκκινου κρεμμυδιού ξεπέρασε το 80% διαπερατότητας φωτός σε μεγαλύτερα μήκη κύματος (μεταξύ 650 και 1.100 nm) και διατήρησε την απόδοσή της σε εκτεταμένο χρονικό διάστημα δοκιμών.

Η δοκιμαστική αυτή περίοδος, αξιολόγησε την αντοχή και την απόδοση των φίλτρων, βάζοντάς τα κάτω από τεχνητό φως για 1.000 ώρες – το ισοδύναμο σχεδόν ενός χρόνου ηλιακού φωτός σε κλίμα της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο Nizamov σημείωσε πως, η δοκιμαστική αυτή περίοδος «τόνισε τη σημασία» των μακροχρόνιων δοκιμών των φίλτρων UV. «Η προστασία από UV και η διαπερατότητα του φωτός άλλων βιολογικών φίλτρων, άλλαξε σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου», εξήγησε. «Για παράδειγμα, οι μεμβράνες  που ήρθαν σε επαφή με τα ιόντα σιδήρου, είχαν καλή αρχική διαπερατότητα, η οποία μειώθηκε μετά τη γήρανση».

Ο Nizamov δήλωσε ότι η μελέτη έχει ευρείες συνέπειες για μια σειρά από ηλιακά κύτταρα, ιδιαίτερα για τον περοσβκίτη και τα οργανικά φωτοβολταϊκά, καθώς και σε άλλες βιομηχανίες όπου είναι απαραίτητη η χρήση ενός φίλτρου βιολογικής προέλευσης.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συσκευασία τροφίμων, όπου τα βιοδιασπώμενα ηλιακά κύτταρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές ενέργειας για αισθητήρες σε αποστειρωμένα περιβάλλοντα.

 

Φωτογραφία: ACS Applied Optical Materials
Φωτογραφία: ACS Applied Optical Materials

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Όλες οι λεπτομέρειες

Δημόσιες επενδύσεις: Πρόκληση για την κυβέρνηση το «στοίχημα» των 16,7 δισ. ευρώ

Νέος εγχυτήρας σφαιριδίων καυσίμου οδηγεί σε ρεκόρ πυρηνικής σύντηξης

Τεστ: Το βουνό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει μέρος της ασυνείδητης προσωπικότητάς σας
περισσότερα
11:02 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Μια «κολοσσιαία» σύγκρουση με γειτονικό πλανήτη μπορεί να δημιούργησε τη ζωή στη Γη – Τι αποκαλύπτουν νέες μελέτες

Η Γη στις πρώτες μέρες της δημιουργίας της μπορεί να μην είχε τα κατάλληλα συστατικά για τη δι...
08:08 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανακάλυψη του «Σπιτιού των Νεκρών» σε μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου – Νέα μυστικά έρχονται στο φως

Στην κοιλάδα του Ικόνιου, στην κεντρική Τουρκία, βρίσκεται το Τσατάλχογιουκ, ένας Νεολιθικός ο...
23:01 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Το τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε έναν περίεργο πρωτοπλανητικό δίσκο – Η ανακάλυψη που κλονίζει τα όσα ήξεραν οι επιστήμονες για τα μοντέλα χημείας

Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA James Webb Space Telescope (JWST), αστρονόμο...
15:29 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Χελώνα – «εισβολέας» εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό νησί – Βασικό χαρακτηριστικό της οι ραβδώσεις στον λαιμό

Μια ομάδα ερευνητών επισκέφθηκε την Λέσβο τον Αύγουστο του 2024 για να καταγράψει την άγρια ζω...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix