«Έκανα ένα τεράστιο λάθος»: Ο CEO που άρπαξε καπέλο τενίστα από ένα μικρό αγοράκι ζήτησε συγγνώμη – Έσπασε την σιωπή του μετά τον σάλο στο US Open

Ένα περιστατικό που προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο σημάδεψε το US Open, όταν ένας θεατής –επιχειρηματίας– άρπαξε το καπέλο που ο Πολωνός τενίστας Καμίλ Μάιρζακ πήγε να δώσει σε ένα μικρό αγόρι, αφήνοντάς τον απογοητευμένο.

Ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για την κίνηση αυτή, ο Πολωνός επιχειρηματίας και CEO Πιότρ Στσέρεκ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη και επέστρεψε το αναμνηστικό στον μικρό θαυμαστή του Μάιρζακ.

Η υπόθεση έγινε viral μέσα από ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Στσέρεκ να βρίσκεται δίπλα στο αγοράκι και να απλώνει το χέρι του, αρπάζοντας το καπέλο με την υπογραφή του παίκτη και βάζοντάς το στην τσάντα του, ενώ ο μικρός ρωτούσε εμφανώς απογοητευμένος: «Τι κάνεις;».



Ο Μάιρζακ, ο οποίος είχε μόλις πανηγυρίσει την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του απέναντι στον Καρέν Χατσάνοφ με 3-2 σετ, εξήγησε αργότερα: «Έδειχνα και έδινα το καπέλο, αλλά είχα πολλά στο μυαλό μου μετά τον αγώνα, ήμουν εξαντλημένος και ενθουσιασμένος για τη νίκη. Απλώς μου ξέφυγε. Είχα ένα “νεκρό βλέμμα”, αν με καταλαβαίνετε. Είμαι σίγουρος ότι κι εκείνος έδρασε στη στιγμή, μέσα στη φόρτιση των συναισθημάτων».

Οργή για την κίνηση του CEO

Στις αντιδράσεις που πλημμύρισαν το διαδίκτυο, πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τον επιχειρηματία.

«Μόνο ένας συνηθισμένος ηλίθιος και ένας τύπος χωρίς τρόπους θα μπορούσε να αρπάξει ένα καπέλο από τα χέρια ενός παιδιού», σχολίασε κάποιος.

Ένας άλλος έγραψε: «Αν ο πρόεδρος μιας εταιρείας κλέβει τόσο ξεδιάντροπα το καπέλο ενός παιδιού, αν ήμουν πελάτης, δεν θα χρησιμοποιούσα ξανά τις υπηρεσίες του».

«Αυτό λέγεται κλοπή αντικειμένου που δεν σου ανήκει – αυτός δεν είναι άνδρας, είναι δειλός, νταής και απατεώνας που παίρνει κάτι από ένα παιδί», σημείωσε ένας τρίτος.

H επίσημη απάντηση του Στσέρεκ

Ο Στσέρεκ, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσα από την έρευνα διαδικτυακών χρηστών και χαρακτηρίστηκε «ο πιο μισητός άνθρωπος του διαδικτύου», αναγκάστηκε να βγει δημόσια και να ζητήσει συγγνώμη.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό της εταιρείας του στο Instagram -με κλειστά σχόλια– έγραψε: «Λόγω του περιστατικού που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Καμίλ Μάιρζακ στο US Open, θα ήθελα να ζητήσω κατηγορηματικά συγγνώμη από το θιγόμενο αγόρι, την οικογένειά του, όλους τους φιλάθλους και τον ίδιο τον παίκτη».

Συνεχίζοντας παραδέχτηκε: «Έκανα ένα τεράστιο λάθος. Μέσα στη φόρτιση της στιγμής, ανάμεσα στον ενθουσιασμό του πλήθους μετά τη νίκη, ήμουν πεπεισμένος ότι ο τενίστας έδινε το καπέλο σε μένα – για τους γιους μου, που νωρίτερα είχαν ζητήσει αυτόγραφα. Αυτή η εσφαλμένη πεποίθηση με έκανε να αντιδράσω ενστικτωδώς».

«Σήμερα ξέρω ότι έκανα κάτι που έμοιαζε σαν να πήρα επίτηδες ένα αναμνηστικό από ένα παιδί. Δεν ήταν η πρόθεσή μου, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πλήγωσα το αγόρι και απογοήτευσα τους φιλάθλους. Το καπέλο δόθηκε στο αγόρι και μια συγγνώμη είναι οφειλόμενη στην οικογένεια. Ελπίζω ότι τουλάχιστον μερικώς επανόρθωσα τη ζημιά».

Ο Στσέρεκ διευκρίνισε επίσης: «Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω: ούτε εγώ, ούτε η γυναίκα μου, ούτε οι γιοι μου σχολιάσαμε αυτή την κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιήσαμε τις υπηρεσίες καμίας δικηγορικής εταιρείας σχετικά με αυτό. Όλες οι υποτιθέμενες δηλώσεις που εμφανίζονται στο διαδίκτυο δεν είναι δικές μας».

«Για χρόνια, η γυναίκα μου κι εγώ συμμετέχουμε ενεργά στην υποστήριξη παιδιών και νέων αθλητών, αλλά αυτή η κατάσταση μου έδειξε ότι μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να αναιρέσει χρόνια δουλειάς και στήριξης. Είναι ένα οδυνηρό αλλά απαραίτητο μάθημα ταπεινότητας για μένα. Γι’ αυτό θα συμμετέχω ακόμη πιο ενεργά σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν παιδιά και νέους και σε δράσεις κατά της βίας και του μίσους. Πιστεύω ότι μόνο μέσα από πράξεις μπορώ να ξαναχτίσω την χαμένη εμπιστοσύνη».

Η επανασύνδεση

Το Σάββατο ο Μάιρζακ συναντήθηκε ξανά με το μικρό θαυμαστή του στο Flushing Meadows και σε βίντεο που ανάρτησε ο παίκτης στο Instagram φαίνονται να δίνουν τα χέρια, να μιλούν και να ποζάρουν για φωτογραφία, ενώ το αγοράκι έλαβε κι άλλα αναμνηστικά.



Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Καλησπέρα κόσμε, μαζί με τον Μπροκ [το όνομα του μικρού] σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα!».

Ωστόσο, η συνέχεια για τον Πολωνό αθλητή δεν ήταν καλή, καθώς αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον τρίτο γύρο του τουρνουά λόγω τραυματισμού, ενώ βρισκόταν πίσω με 5-3 στο πρώτο σετ απέναντι στον Λεάντρο Ρίντι.