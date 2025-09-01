Συγγενείς και δυσαρεστημένοι συνεργάτες… ξεσκεπάζουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής – Ρεκόρ καταγγελιών «εκ των έσω» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Ρεκόρ καταγγελιών καταγράφεται στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς περισσότερες από 59.000 αναφορές έχουν υποβληθεί για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο για τις ελεγκτικές Αρχές, με πολίτες, συγγενείς, συνεργάτες ή ακόμη και δυσαρεστημένους πελάτες, να συμβάλλουν ενεργά στον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου χρήματος».

Οι καταγγελίες που υποβάλλονται δεν οδηγούν άμεσα σε ελέγχους. Προηγείται διαδικασία αξιολόγησης και φιλτραρίσματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, ενεργοποιείται έλεγχος.

Οι Αρχές έχουν τη δυνατότητα να αντλούν στοιχεία όχι μόνο από τα δεδομένα της ΑΑΔΕ, αλλά και μέσω διασταυρώσεων τραπεζικών λογαριασμών, δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, ακόμη και με τη συνδρομή διεθνών Αρχών όταν πρόκειται για ύποπτες κινήσεις στο εξωτερικό.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, τον Οκτώβριο του 2023, έως και το πρώτο πεντάμηνο του 2024, βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη περισσότερες από 6.000 υποθέσεις, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4 εκατομμύρια ευρώ.

