Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, σε όλη σχεδόν τη χώρα, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, πιο ενισχυμένοι στα πελάγη.

Συγκεκριμένα, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά έως τα 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει ακόμη και τους 35 με 36 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και κατά τόπους έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 και κατά τόπους έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι : Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aίθριος.

Aίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Στην με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά.

καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-09-2025