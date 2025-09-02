Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Απολογείται η 45χρονη οδηγός της Porsche – Τα θολά σημεία που ελέγχονται από την Τροχαία

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα (2/9) η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche, που κατηγορείται για το τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Τόσο η ανακριτική έρευνα καλείται να ξεδιαλύνει πέντε θολά σημεία για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όσο όμως και οι έλεγχοι που εξακολουθεί να διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης. Για το τροχαίο, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μια 26χρονη οδηγός αυτοκινήτου και πιο ελαφρά ο 28χρονος συνοδηγός, έχει συλληφθεί 45χρονη ιδιοκτήτρια του άλλου αυτοκινήτου, μίας Porsche, που αναμένεται σήμερα, Τρίτη, να περάσει την πόρτα της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για να δώσει εξηγήσεις. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων έγινε ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, προς τη Χαλκιδική. Η 45χρονη συνελήφθη 7 ώρες και 50 λεπτά μετά το ατύχημα, αφού λίγο νωρίτερα αστυνομικοί της Τροχαίας την εντόπισαν στο σπίτι της, την προσήγαγαν και όταν δήλωσε ότι εκείνη οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο, τη συνέλαβαν. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της voria.gr, εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν αντιλήφθηκε ότι το πολυτελές αυτοκίνητο, που αναφέρει ότι οδηγούσε, συγκρούστηκε με άλλο. Συμπλήρωσε πως με τη βοήθεια μίας φίλης της που την ακολουθούσε με το αυτοκίνητό της, πήγε στο νοσοκομείο και μετά επέστρεψε σπίτι της. Από μόνη της η συγκεκριμένη περιγραφή προκαλεί πλήθος ερωτημάτων.

Και σε αυτά προστίθενται αμφιβολίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η γυναίκα. Οι αιματολογικές εξετάσεις της για αλκοόλ βγήκαν αρνητικές, παρ’ ότι η ίδια κατέθεσε ότι ήπιε ένα ποτό και άλλοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι αρχικά δεν οδηγούσε λόγω αυτού του γεγονότος. Μόνη της ανέφερε στην Τροχαία ότι κατανάλωσε ένα ηρεμιστικό χάπι, που εμπίπτει στην κατηγορία των ναρκωτικών, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι της το χορήγησαν στο νοσοκομείο. Οι τοξικολογικές φαίνεται ότι επιβεβαίωσαν την ουσία του ηρεμιστικού, όμως αναμένονται και άλλα αποτελέσματα για να φωτίσουν τις συνθήκες του ατυχήματος και την κατάσταση της γυναίκας.

Η 45χρονη είναι ιδιοκτήτρια επιχείρησης πώλησης αυτοκινήτων. Η Porsche ιδιοκτησίας της βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος με σπασμένη την ηλιοροφή. Είναι φανερό ότι χρησιμοποιήθηκε για τον απεγκλωβισμό οδηγού από το τρακαρισμένο πολυτελές όχημα. Η γυναίκα, που ισχυρίζεται ότι η ίδια οδηγούσε το αυτοκίνητο, στην απολογία της θα κληθεί να απαντήσει με ποιόν τρόπο έσπασε την ηλιοροφή, κίνηση που θα δυσκολευόταν να κάνει οποιοσδήποτε μυώδης άντρας. Θα ελεγχθεί βέβαια και η άποψη που εκφράστηκε από συνηγόρους της ότι η ηλιοροφή έσπασε από τους αερόσακους λόγω της σύγκρουσης (;). Στην αρχή πάντως εκφράστηκε και η υπόνοια, από τον ίδιο τον συνήγορό της, μήπως δεν οδηγούσε η ίδια.

Στην απολογία της, σύμφωνα με τους συνηγόρους της, όπως μεταδίδει η voria.gr, η 45χρονη ισχυρίστηκε ότι οδηγούσε την Porsche επιστρέφοντας σπίτι της και την ακολουθούσε η φίλη της. Ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς, με την κατάθεσή του, όπως και με τις αναρτήσεις του στα social, έδωσε αρκετά στοιχεία. Υποστήριξε ότι νωρίτερα ήταν με την 45χρονη και μία φίλη της και πως διασκέδαζαν σε κέντρο της Πυλαίας. Πρόσθεσε ότι μαζί τους πήγε σε ένα άλλο κέντρο διασκέδασης και το αυτοκίνητο της 45χρονης οδήγησε η φίλη της, επειδή εκείνη δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συμπληρώνει ο γνωστός κομμωτής ότι στη συνέχεια και οι δύο αποχώρησαν για να πάρουν το αυτοκίνητο της φίλης και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, η κάθε μία με το δικό της αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση γίνεται στις 4.40 το πρωί σύμφωνα με την Τροχαία, στο 11ο χιλιόμετρο της εθνικής. Η 45χρονη υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα παρά μόνον τον εαυτό της στο νοσοκομείο, μέσα στα αίματα. Η φίλη της σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε ότι ακολουθούσε με το αυτοκίνητό της, αφού την είχε προσπεράσει με το δικό της η 45χρονη. Και λίγο μετά, είδε τα δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν και διαπίστωσε ότι το ένα ήταν της 45χρονης. Παρέλαβε τη γυναίκα και την πήγε στο νοσοκομείο. Παραμένει άγνωστο και θα το λύσει η ανακριτική έρευνα, για ποιόν λόγο η γυναίκα δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το άλλο όχημα, αφού η 45χρονη δεν το αντιλήφθηκε.

Τα άλλα σημεία που θα κληθεί να ξεδιαλύνει η ανακριτική έρευνα είναι τι έγινε και εάν έγινε στο νοσοκομείο. Μέχρι χθες το μεσημέρι στη δικογραφία δεν υπήρχε πληροφορία ότι προστέθηκε οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει την περίθαλψη της 45χρονης εκείνη τη νύχτα στο ΑΧΕΠΑ, όπως περιέγραψε η ίδια. Αναφέροντας μάλιστα ότι της χορήγησαν και ηρεμιστικό χάπι, όπως και ότι είχε τραύματα. Στην παραμονή που περιγράφηκε στο ΑΧΕΠΑ, η φίλη η οποία συνόδευσε την 45χρονη αναφέρει ότι τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ειδοποίησε ότι η εμπλεκόμενη οδηγός στο τροχαίο ήταν στο νοσοκομείο και πως υπάρχει και δεύτερο αυτοκίνητο. Δεν είναι γνωστό εάν μέχρι χθες είχε επιβεβαιωθεί το τηλεφώνημα, το οποίο οι συνήγοροι της 45χρονης είπαν ότι έγινε σχεδόν μιάμιση ώρα μετά το τροχαίο. Ήδη πάντως εκείνη την ώρα οι δύο τραυματίες είχαν διακομιστεί στο ΑΧΕΠΑ, καθώς άμεσα διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν την Άμεση Δράση. Επίσης άξιο απορίας είναι ότι η 45χρονη παρέμεινε στο σπίτι της – σοκαρισμένη όπως ανέφερε μέσω των συνηγόρων της – χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν παρ’ ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν βουίξει για την αναζήτηση του οδηγού της Porsche.

Η κατάσταση της 45χρονης

Η γυναίκα η οποία υποστηρίζει ότι οδηγούσε την Porsche, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν ήταν σε σωματική κατάσταση που μπορούσε να οδηγήσει. Αυτό σε πρώτη φάση δικαιολόγησε και το κατηγορητήριο της Τροχαίας για επικίνδυνη οδήγηση. Όχι όμως ότι επηρεάστηκε από αλκοόλ, όπως διακινήθηκε αρχικά. Η ίδια βέβαια παραδέχτηκε ότι ήπιε ένα ποτό. Για ποτό μίλησε και ο Τρύφωνας Σαμαράς στην κατάθεσή του αιτιολογώντας το γεγονός ότι το αυτοκίνητο οδήγησε σε πρώτη φάση η φίλη της 45χρονης. Το ερώτημα είναι βέβαια κάτω από ποιες συνθήκες ύστερα από σχεδόν επτά ώρες το αλκοτέστ έδειξε σχεδόν μηδενικό αποτέλεσμα, όπως και οι αιματολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν.

Όσον αφορά το ηρεμιστικό χάπι, η τοξικολογική επιβεβαίωσε τη χρήση του. Η γυναίκα ισχυρίζεται, στην προανακριτική της απολογία, ότι της το χορήγησαν στο νοσοκομείο. Η ανακριτική έρευνα, όπως και η έρευνα που διενεργεί υπό την εποπτεία της ανακρίτριας η Τροχαία θα φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε το συγκεκριμένο χάπι. Άλλωστε πηγές έλεγαν ότι αναμένονται και άλλα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Μαζί με αυτά, αναμένεται να προσκομιστούν και άλλες μαρτυρίες που ήδη συγκεντρώνει η Τροχαία, ειδικά για το πώς έγινε το ατύχημα. Μάλιστα εξετάζονται για να προσκομιστούν και άλλα βίντεο, εκτός αυτού που δείχνει την κίνηση αυτοκινήτου με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παράλληλα μάρτυρες αναμένεται να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, τόσο για το ατύχημα όσο και για την κατάσταση της 45χρονης.